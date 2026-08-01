Casamiento de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: qué se sabe del evento que reúne figuras internacionales

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvieron a estar en el centro de la atención de la prensa internacional luego de que comenzaran a circular rumores sobre una supuesta boda programada para el sábado 1 de agosto en Portugal.

La difusión de una presunta invitación, junto con publicaciones de medios portugueses y la rápida repercusión de la información en redes sociales, llevó a que muchos seguidores dieran por hecho que la pareja finalmente llegaría al altar.

Sin embargo, con el paso de las horas surgieron nuevos datos que pusieron en duda la autenticidad del documento y descartaron que el enlace fuera a realizarse en la fecha señalada.

Hasta el momento, ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez confirmaron públicamente que hayan contraído matrimonio o que tengan previsto casarse el 1 de agosto.

Cómo comenzaron los rumores sobre la boda

Las versiones sobre un posible casamiento surgieron luego de que el programa portugués V+ Fama mostrara una supuesta invitación con detalles del evento.

El documento incluía una fecha, un horario, el lugar elegido para la ceremonia e incluso un código de vestimenta para los invitados. La filtración fue compartida rápidamente por distintos medios y usuarios de redes sociales, lo que generó una fuerte repercusión internacional.

La versión también tomó fuerza por imágenes recientes de la pareja durante sus vacaciones en Mallorca. En las fotografías, ambos lucían llamativos anillos, un detalle que alimentó las especulaciones sobre una posible boda.

Por qué se puso en duda la celebración

Luego de que la información se viralizara, distintas publicaciones comenzaron a cuestionar la autenticidad de la invitación y a desmentir que la boda estuviera prevista para ese fin de semana.

Según informó la revista ¡HOLA!, la ceremonia no estaba programada para el 1 de agosto. Además, la Quinta da Regaleira, el lugar mencionado en la supuesta invitación, mantenía abiertas sus puertas al público y tenía previstas visitas turísticas y actividades culturales durante esa jornada.

Estos datos pusieron en duda la posibilidad de que el recinto fuera escenario de una celebración privada de gran magnitud.

Por el momento, todo indica que la versión sobre la boda continúa siendo una especulación y no existe una confirmación oficial sobre la fecha o el lugar del posible enlace.

La relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mantienen una relación desde 2016. La pareja anunció su compromiso en 2025, cuando la empresaria compartió en sus redes sociales una imagen del anillo.

Desde entonces, ambos manifestaron en distintas oportunidades su deseo de casarse, aunque evitaron revelar cuándo y dónde se realizará la ceremonia.

El futbolista también expresó que prefería respetar el deseo de Georgina de celebrar un evento discreto y alejado de las grandes exposiciones públicas.

Mientras la pareja continúa disfrutando de sus vacaciones junto a su familia, la fecha de la boda sigue siendo una incógnita y, hasta el momento, no existe ningún anuncio oficial sobre el esperado casamiento.