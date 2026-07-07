Antonela Roccuzzo mostró el exclusivo regalo que le envió Georgina Rodríguez en pleno Mundial 2026

En medio de la histórica rivalidad futbolística entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, un gesto entre sus parejas se volvió viral en las redes sociales. Antonela Roccuzzo compartió el exclusivo regalo que recibió de Georgina Rodríguez, quien le envió productos de su nueva marca de indumentaria y bienestar.

La rosarina publicó el obsequio en sus historias de Instagram y acompañó la imagen con un cálido mensaje dirigido a la pareja del delantero portugués: «Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo». El intercambio rápidamente generó repercusión entre los fanáticos de ambas familias.

Qué le regaló Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo

El obsequio pertenece a Mimoa, la nueva marca de loungewear y ropa deportiva creada por Georgina Rodríguez.

Según mostraron distintos medios, el kit incluía un conjunto deportivo, una botella reutilizable, un mat de yoga, una tote bag y otros accesorios vinculados con la propuesta de la firma, orientada al bienestar y la actividad física.

Qué es Mimoa, la nueva marca de Georgina Rodríguez

La empresaria presentó recientemente Mimoa, un emprendimiento enfocado en prendas cómodas y versátiles para el entrenamiento, el descanso y la vida cotidiana.

Durante el lanzamiento, explicó que la marca nació con la intención de transmitir un mensaje de autoaceptación y bienestar corporal. Según expresó, buscó crear ropa que acompañe a las mujeres sin imponer estándares de belleza y que las haga sentir cómodas con su propio cuerpo.

Un gesto que llamó la atención en plena competencia

El intercambio entre Antonela y Georgina se produjo mientras Argentina y Portugal disputan el Mundial 2026, un contexto que hizo que el gesto cobrara todavía más repercusión.

Aunque durante más de una década Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron una de las mayores rivalidades del fútbol mundial, el vínculo entre sus familias siempre se mantuvo en términos cordiales. El agradecimiento público de Antonela volvió a reflejar esa buena relación y fue celebrado por miles de usuarios en las redes sociales.