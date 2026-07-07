La historia de amor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: el flechazo de la infancia, la tragedia que los unió y la boda del siglo

La relación entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo es una de las más estables y admiradas del mundo del deporte. Hoy forman una familia junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, y viven en Miami, pero el camino que los llevó hasta allí comenzó mucho antes de la fama y estuvo marcado por la distancia, la perseverancia y un episodio que cambió sus vidas para siempre.

Según reconstruyó la revista Caras, la historia de la pareja nació en la infancia, atravesó años de separación y terminó consolidándose en una familia que, con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo de compañerismo y bajo perfil.

Un flechazo que comenzó cuando eran chicos

El primer encuentro entre Messi y Antonela ocurrió en Rosario, cuando ambos eran apenas unos niños. Él tenía 9 años y ella 8. Fue Lucas Scaglia, primo de Antonela y amigo de Lionel, quien los presentó mientras compartían tardes de juegos y fútbol.

De acuerdo con el relato publicado por Caras, el futbolista quedó impactado desde el primer momento. Incluso, quienes conocieron aquella etapa aseguran que preguntó inmediatamente quién era esa chica y que, con el paso de los años, comenzó a escribirle cartas en las que le expresaba su cariño y hasta le decía que algún día serían novios.

Aunque durante esa etapa solo fueron amigos, el vínculo nunca dejó de existir.

La mudanza a Barcelona que cambió sus vidas

El año 2000 marcó un antes y un después. La familia Messi decidió instalarse en Barcelona para que Lionel pudiera continuar su tratamiento médico y desarrollar su carrera en las divisiones inferiores del FC Barcelona.

Mientras él comenzaba a construir el camino que lo convertiría en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Antonela permaneció en Rosario, donde inició la carrera de Odontología.

La distancia parecía haber puesto en pausa la historia, aunque ambos siguieron en contacto.

La tragedia que los volvió a reunir

El hecho que terminó acercándolos nuevamente fue uno de los momentos más difíciles en la vida de Antonela: la muerte de una de sus mejores amigas en un accidente de tránsito.

Al enterarse de lo ocurrido, Messi viajó desde España para acompañarla. Ese gesto fue decisivo y marcó el comienzo de una nueva etapa.

A partir de entonces iniciaron un noviazgo a distancia. Mientras Lionel continuaba su carrera en Europa, Antonela organizaba sus estudios para viajar con frecuencia a Barcelona y compartir tiempo con él.

La decisión de hacer pública la relación

Durante varios años eligieron mantener su romance lejos de la exposición mediática.

Recién después del Mundial de Sudáfrica 2010, Messi confirmó públicamente que estaba en pareja. Poco tiempo después, Antonela tomó una decisión trascendental: dejó Rosario, interrumpió sus estudios universitarios y se mudó definitivamente a Cataluña para comenzar una vida junto al futbolista.

La familia que construyeron juntos

La historia siguió creciendo con la llegada de sus hijos. En 2012 nació Thiago, en 2015 llegó Mateo y, tres años más tarde, Ciro completó la familia.

Otro de los momentos más importantes fue el 30 de junio de 2017, cuando la pareja se casó en Rosario, la ciudad donde había comenzado su historia de amor.

La celebración, recordada como «la boda del siglo», reunió a familiares, amigos y grandes figuras del fútbol internacional. Además, tuvo un fuerte perfil solidario: en lugar de regalos, los novios pidieron que los invitados realizaran donaciones para la Fundación Leo Messi, un gesto que fue ampliamente destacado en ese momento.

Una pareja que sigue conquistando a sus seguidores

Actualmente, Messi y Antonela viven en Miami, donde el capitán argentino desarrolla su carrera profesional. A través de sus redes sociales suelen compartir imágenes de viajes, vacaciones, celebraciones y momentos cotidianos junto a sus hijos.

Con más de dos décadas de historia en común, su relación continúa despertando admiración entre los fanáticos. Lo que comenzó con un flechazo en la infancia logró superar la distancia, las dificultades y el paso del tiempo para convertirse en una de las parejas más queridas del deporte mundiaL.