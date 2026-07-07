«Sello internacional»: el OIEA inspeccionó el corazón nuclear de Bariloche y respaldó los proyectos clave de Invap

Una comitiva de alto nivel del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desembarcó en el país para auditar y potenciar el entramado científico-tecnológico argentino. El itinerario incluyó una parada estratégica en el Centro Atómico Bariloche y en las instalaciones de Invap, dos pilares de la región que lideran el desarrollo nuclear en América Latina.

El contingente estuvo encabezado por Hua Liu, Director General Adjunto del organismo, junto a referentes clave para la región: Raúl Ramírez García (jefe para América Latina) y Facundo Deluchi. La comitiva midió de primera mano los avances en infraestructura médica de vanguardia y la producción exportable de tecnología desde la Patagonia.

El radar en Bariloche: reactores y exportación tecnológica

El paso de los funcionarios internacionales por Río Negro no fue protocolar. El foco estuvo puesto en la capacidad de Invap y el Centro Atómico para sostener los proyectos de innovación frente al nuevo esquema de financiamiento sectorial.

La agenda incluyó el monitoreo de dos obras civiles y científicas de calibre global:

El Reactor RA-10: una instalación multipropósito clave que posicionará al país en la vanguardia de la investigación y producción masiva de radioisótopos medicinales.

una instalación multipropósito clave que posicionará al país en la vanguardia de la investigación y producción masiva de radioisótopos medicinales. El Centro de Protonterapia (CeArP): el primero en su tipo en toda Latinoamérica. Diseñado para el tratamiento avanzado del cáncer, el proyecto cuenta con un ciclotrón acelerador de protones y salas clínicas avanzadas que se terminarán mediante inversiones privadas.

Alianza global y el plan «Rayos de Esperanza»

El respaldo del OIEA funciona como un aval de confianza internacional para la tecnología argentina. Durante los encuentros, las autoridades repasaron los programas de cooperación técnica aplicados a la salud, la gestión de recursos hídricos y el programa agroalimentario Atoms4Food.

El impacto concreto de estas gestiones se reflejó también en la provincia de Buenos Aires, donde la comitiva inauguró un mamógrafo de última generación donado por el organismo al Hospital Municipal de Lima (Zárate), en el marco de la iniciativa global Rayos de Esperanza. La instalación se coordinó junto a la CNEA y contó con el apoyo de Nucleoeléctrica Argentina.

El despliegue ratifica que, pese a las transiciones presupuestarias, el polo nuclear de la Patagonia sigue bajo la lupa y el respaldo del máximo organismo de control nuclear del planeta.