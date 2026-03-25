Antonela Roccuzzo, su lado más íntimo: familia, distancia y un cambio personal

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, se sinceró sobre su rol como madre, las mudanzas que marcaron su vida y el desafío de estar lejos de su familia rosarina. En un presente atravesado por cambios personales, y con su hijo menor cumpliendo 8 años, la santafesina asegura que atraviesa una etapa de mayor conexión consigo misma.

Una nueva etapa personal y profesional

Antonela fue elegida como figura de tapa de Harper’s Bazaar México en su edición de abril, donde desplegó una faceta más vinculada a la moda, posando con vestidos de alta costura y joyas de Tiffany & Co.

“En este momento me siento más madura, dándole importancia a las cosas que de verdad merecen la pena”, expresó. En ese sentido, destacó que el crecimiento de sus hijos le permitió reencontrarse con espacios propios: “Mis hijos están más grandes ahora y eso me permite disfrutar algunas cosas de mí misma que antes no podía hacer. Pero sobre todo me siento más viejita”.

El equilibrio entre la maternidad y su carrera

Roccuzzo también se refirió al desafío de equilibrar su vida como influencer, empresaria y filántropa con su rol principal: ser madre. Allí remarcó la importancia de los valores que heredó de su familia.

“Mi familia siempre me ha apoyado y me han mantenido en foco y centrada en cada momento de mi vida. Intento disfrutar de cada uno de mis roles, procurando dar siempre lo mejor de mí. Profesionalmente también lo tomo muy en serio porque me enseñaron el respeto hacia el trabajo”, explicó.

Dejar Rosario y aprender a crecer lejos

Al hablar sobre sus raíces, recordó el momento en el que dejó Rosario para comenzar una nueva vida en España, cuando apenas tenía 19 años.

“Fue difícil cuando me mudé, porque en ese momento mi familia y mis amigas eran mi nido, donde me sentía protegida. Pero, por otro lado, eso me ayudó mucho a crecer. Me retó a salir de mi zona de confort y a resolver”, sostuvo.

La nostalgia de estar lejos de la familia

Tras haber vivido en Argentina, Barcelona, París y Estados Unidos, Antonela reconoce que, aunque se adapta a cada lugar, el desarraigo sigue siendo un desafío.

“Es duro dejar atrás tus raíces, pero siempre llevé a mi familia y mis costumbres conmigo. Incluso la televisión que vemos en casa es la argentina, vayamos donde vayamos”, contó.

Sin embargo, también fue sincera sobre el costado más emocional: “Es complicado estar lejos. Cuando necesitás el abrazo de una hermana, charlar cara a cara con una amiga o simplemente estar con tus padres un domingo. Es triste perderse momentos que no vuelven”.

La maternidad como motor de su vida

Dejando atrás aquella joven de 19 años, Antonela Roccuzzo se define hoy como una mujer multifacética, atravesada por un eje central: sus hijos.

“Lo que más me cambió como mujer fue convertirme en mamá. Desde ese momento, mis hijos se convirtieron en mi prioridad”, aseguró.

En la misma línea, reveló que hoy vive una transformación personal: “Estoy disfrutando mucho esta etapa en la que mis hijos ya no son tan chiquitos. Me estoy valorando de una forma distinta, poniéndome también en el centro. Es algo nuevo que voy a ir viviendo de a poco”.