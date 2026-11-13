Antonella Menem investiga la herencia de su padre: un yate, joyas y una misteriosa cuenta en Suiza

A más de tres décadas de la muerte de Carlos Menem Jr., hijo del expresidente Carlos Saúl Menem, su hija Antonella decidió avanzar en la reconstrucción del patrimonio que habría pertenecido a su padre. La búsqueda incluye vehículos de competición, joyas, relojes, propiedades y hasta una posible cuenta bancaria en el exterior.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la investigación es impulsada por el abogado Ignacio Barrios, quien trabaja en el relevamiento de expedientes judiciales, registros y documentación patrimonial para determinar qué bienes pertenecieron efectivamente a Carlos Menem Jr., cuáles ingresaron a su sucesión y qué ocurrió con ellos después de su fallecimiento.

La herencia de Carlos Menem Jr.: qué bienes busca recuperar Antonella Menem

Uno de los principales objetivos de la investigación es reconstruir el patrimonio vinculado a Menem Competición, el equipo automovilístico relacionado con la actividad deportiva del hijo del expresidente durante la década de 1990.

Entre los bienes que se intenta identificar aparecen autos de carrera, camiones destinados a su traslado, combis equipadas con herramientas y vehículos particulares.

El relevamiento también comprende otros objetos y vehículos de valor económico, como motos deportivas, motos de agua, cuatriciclos, relojes, joyas, armas y elementos utilizados en las competencias automovilísticas.

La intención es determinar cuáles de esos activos pertenecían personalmente a Menem Jr., cuáles estaban vinculados a su actividad deportiva y qué destino tuvieron luego de su muerte.

Un departamento, un yate y una posible cuenta bancaria en Suiza

La investigación patrimonial también apunta a esclarecer la existencia y titularidad de otros bienes que habrían estado relacionados con Carlos Menem Jr.

Uno de ellos es un departamento ubicado sobre la calle Posadas, en Buenos Aires, cuya situación patrimonial se busca establecer mediante documentación.

También aparece la referencia a una posible cuenta bancaria en Suiza, aunque hasta el momento no se confirmó públicamente su existencia ni que haya pertenecido al hijo del expresidente.

Otro de los puntos que intenta esclarecer Antonella es el destino de un yate que, según referencias de allegados a su padre, habría llevado el nombre de Suyay.

Todos estos elementos forman parte de una reconstrucción documental y todavía requieren verificaciones para determinar su existencia, titularidad y eventual incorporación a la herencia.

Qué relación investiga Antonella Menem entre Menem Competición y Toyota Núñez

Otro de los interrogantes que busca resolver la representación legal de Antonella es la posible vinculación entre Menem Competición y la posterior concesionaria Toyota Núñez.

Sobre esa relación existen versiones contrapuestas, por lo que el abogado Ignacio Barrios procura acceder a documentación societaria y patrimonial.

El objetivo es establecer si existió algún tipo de conexión económica entre ambas actividades y, en caso de comprobarse, determinar su alcance.

Por el momento, no hay información pública suficiente para afirmar que se haya producido una transferencia de bienes entre los dos emprendimientos.

La Fundación Carlitos Menem Jr. también aparece en la investigación

El relevamiento incluye documentación relacionada con la Fundación Carlitos Menem Jr. y su presunta sede en el Hotel Presidente.

La investigación busca determinar qué recursos o bienes estuvieron vinculados con esa organización y cuál fue su destino.

La existencia formal, la titularidad y el patrimonio de la entidad son aspectos que todavía deben ser corroborados mediante los registros correspondientes.

Qué pasó con la sucesión de Carlos Menem Jr.

La muerte de Carlos Menem Jr., ocurrida el 15 de marzo de 1995, dejó una historia familiar y judicial que continúa generando interrogantes más de 30 años después.

En esta nueva etapa, Antonella busca establecer qué patrimonio tenía su padre al momento de fallecer y cuáles de esos bienes fueron incorporados al expediente sucesorio.

La sucesión tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 51.

Además, la defensa analiza antecedentes de una apelación vinculada con una denuncia penal, en la que aparecen mencionados el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 30 y la Fiscalía N.º 8.

El objetivo central de la investigación es reconstruir el recorrido documental de los bienes y determinar si existen elementos que justifiquen nuevos reclamos.

A más de tres décadas de la muerte de Carlos Menem Jr., su hija Antonella busca respuestas sobre el patrimonio de su padre y el destino de los bienes que podrían haber formado parte de su herencia.