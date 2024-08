Any Ventura, durísima con el futuro de Tamara Pettinato en Bendita: «Se victimizó demasiado»

Any Ventura, panelista de Bendita, el programa de Beto Casella en El Nueve, le soltó la mano a su compañera de panel Tamara Pettinato, tras la difusión de los videos junto al expresidente Alberto Fernández y el escándalo en torno al programa. En una nota con Socios del Espectáculo, el ciclo televisivo de El Trece, Any se mostró tajante con Tamara.

Por qué Any Ventura le soltó la mano a Tamara Pettinato

“Para mí, desde el primer momento, lo hablamos con Beto Casella, me parece que ella podría haber bajado un cambio”, dijo Any Ventura, al hablar de su compañera de panel en Bendita Tamara Pettinato. “No es que tiene que pedir disculpas, pero me parece que un poquito de empatía hacia la gente que no la está pasando bien, que no la pasó bien con Alberto, y que siente que ella tenía algunos privilegios. Simplemente eso”, agregó la periodista, lapidaria con Tamara.

En otro tramo de la charla con el movilero de Socios, Any consideró que Tamara “estuvo mal asesorada» y disparó contra su excompañera al asegurar: «Se victimizó demasiado y no hacía falta tanto”.

Any Ventura y el futuro de Tamara Pettinato en Bendita

Tiempo después, Any Ventura de Bendita, el programa de El Nueve, confirmó el quiebre de la relación entre Tamara Pettinato y todo el equipo de Bendita: «Después de lo que habló Beto, y de la charla que tuvo con el equipo de producción, creo que se rompió algo”.

“Se rompió el encanto que tenía con Bendita, el amor y esta situación tan fácil y que fluye con todos los miembros de Bendita”, agregó. “En algún momento se quebró esa maravillosa relación. Si ya Beto dijo que depende ahora del canal, me parece que es difícil que vuelva a Bendita”, concluyó la periodista, que parece haberle soltado la mano a Tamara.