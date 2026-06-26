The Rolling Stones estrenó «Jealous Lover» con un videoclip protagonizado por Anya Taylor-Joy

A pocos días del lanzamiento de su esperado nuevo disco, The Rolling Stones sorprendió a sus seguidores con el estreno de «Jealous Lover«, un nuevo sencillo acompañado por un videoclip de estética cinematográfica protagonizado por la actriz Anya Taylor-Joy.

La canción, que cuenta con la participación especial del músico Steve Winwood, recupera la esencia del R&B clásico y presenta guiños sonoros a una de las composiciones más emblemáticas del grupo, Beast of Burden.

El videoclip muestra a Taylor-Joy junto al actor Charles Melton interpretando a una pareja atravesada por una profunda crisis sentimental. A través de una propuesta visual basada en la danza y la actuación, ambos representan una intensa historia marcada por el amor, la ira, la atracción y el desgaste emocional.

Este lanzamiento se suma a los anteriores adelantos del álbum, «Rough And Twisted» e «In The Stars». Este último también contó con un videoclip protagonizado por la actriz Odessa A’zion, en el que la banda recreó parte de la estética que la caracterizó durante la década de 1970.

Cómo será Foreign Tongues, el nuevo álbum de los Stones

El nuevo trabajo discográfico, titulado Foreign Tongues, se lanzará el próximo 10 de julio y estará compuesto por 14 canciones.

El álbum contará con colaboraciones de figuras históricas y contemporáneas de la música, entre ellas el fallecido baterista Charlie Watts, Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood y Chad Smith.

Sobre la participación del líder de The Cure, Mick Jagger recordó una anécdota ocurrida durante un evento en Nueva York: «Estaba de espaldas, con una túnica larga, y cuando se dio vuelta estaba cubierto de lápiz labial. Le dije: ‘Sos Robert Smith de The Cure’. Él respondió: ‘Sí, no nos conocemos’. Entonces le dije: ‘Ya que estás acá, mejor hacer algo'».

El disco fue grabado en menos de un mes en los estudios Metropolis de Londres bajo la producción de Andrew Watt, quien ya había trabajado con la banda en Hackney Diamonds.

Los integrantes del grupo señalaron que en este nuevo trabajo continuaron explorando diferentes sonidos sin abandonar la identidad que construyeron durante más de seis décadas de carrera. Según adelantaron, el álbum recorrerá estilos que van desde el rock clásico hasta baladas e influencias country, manteniendo intacta la esencia que convirtió a los Stones en una de las bandas más importantes de la historia de la música.