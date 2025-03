Ari Paluch fue despedido de Rock & Pop: «No continuará vinculado a la radio»

Ari Paluch fue desvinculado de FM Rock & Pop, luego del repudiable comentario que hizo al aire. Tras haber suspendido al periodista, el grupo mediático a cargo de la señal anunció que el conductor ya no formará parte de la empresa.

“El Grupo Alpha Media informa que en el día de la fecha resolvió la relación contractual de Ari Paluch con FM Rock & Pop y no continuará vinculado a la radio”, detalló el medio, en un comunicado firmado por Silvia Marino, la CEO del grupo.

El martes pasado, Paluch había lanzado un «chiste» al aire de la radio y había mencionado la posibilidad de conseguir droga para manipular a una locutora del medio que le gustaba.

“¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mí esta chica…¿Cómo se llama tu locutora?”, le preguntó a beto Casella, mientras Martina Paluch, su hija, acotó: “Noe”. “Es linda esa chica. Entonces, podemos arreglar. Vamos y una mañana le ponemos algo en el vaso con agua”, dijo el periodista, haciendo un chiste espantoso.

La joven advirtió: “Padre, padre, ubícate”. Sin embargo, las advertencias no pararon al periodista y arremetió: “¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito?, ¿qué te da un besito?”.

Beto Casella durísimo con Ari Paluch

En una nota con Intrusos (América TV) Beto Casella mostró su completa indignación con el comentario de Ari Paluch. «Yo estoy presente porque es el horario de mi programa y me toca interactuar en lo que llamamos pase. Día por medio Ari Paluch se va al pasto, no con cosas tan graves como la de hoy, pero que la hija tiene que bajar«, explicó el conductor de Bendita.

Y, concluyó: «A mí me sale decirle ‘frénalo a tu papá’ porque me parecía una barbaridad. Lo pudo haber pensado como chiste, pero es insostenible. Me reía porque era una mezcla de espanto y de en dónde me meto«.