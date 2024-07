Ariel Rodríguez Palacios le hizo un picante comentario a Gastón Trezeguet, tras su cruce con Furia de Gran Hermano

Juliana «Furia» Scaglione no para de disparar contra las figuras del espectáculo. Luego de su cruce con Lucila «La Tora» Villar, Ángel De Brito y Yanina Latorre, la exjugadora apuntó contra Ariel Rodríguez Palacios.

Sin embargo, el cocinero de «Ariel a la Salsa», quiso calmar las aguas asegurando que todos los jugadores de Gran Hermano serán invitados al programa. Tras el anuncio, fue picante contra Gastón Trezeguet, quien ya es un «furioso» más, y dejó sorprendido al panelista.

Furia, durisima contra Ariel Rodriguez Palacios: «Sos un idiota, si quiero te saco tu programa»

La jugadora eliminada de Gran Hermano pasó por el programa de streaming de Gastón Trezeguet y Laura Ubfal, «Se picó» y apuntó contra el cocinero de Telefe, Ariel Rodríguez Palacios.

“Justo fui a ese programa del de Ari, que es amigo de Georgina, ya lo sé. Sos un idiota. Me cayó muy bien el chabón, pero está pasado de rosca y esa hasta más intenso que yo» apuntó picante Scaglione.

«Vos tenés que ir al psicólogo, no yo, porque está loquísimo« aseguró Juliana y agregó: “Tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa, flaco. Corta la bocha. O sea, vos te quedás sin tu programa de cocina, no me faltan al respeto”.

Ariel Rodriguez Palacios, picante contra Gastón Trezeguet

Mientras hacia el pase entre «A la Barbarossa» y «Ariel a la Salsa» (Telefe), Rodríguez Palacios aseguró que haría un programa especial donde los 28 jugadores de esta edición de Gran Hermano serían invitados. Especial que incluiría a Furia, ya que ella es una de las jugadoras de esta edición del reality.

“Casi todo tu equipo va a estar invitado” le aseguró Ariel a Georigina Barbarossa, quien se mostró confundida por el chiste. “Digo, por si alguno viajó justo» aclaró el cocinero, pero luego fue Trezeguet a quien se dirigió. «Gastón ¿Vos te ibas al interior?” preguntó Palacios.

“No, pero, ¿por qué? No seas malo, Ariel, estoy empezando en la conducción. No sé cuándo atajar, cuándo responder, cuándo no” respondió el conductor de «Se Picó», esquivando la polémica. «No, para atajar está el Dibu (Martínez)» continuó bromeando Rodriguez.

Luego, el conductor de Ariel a la Salsa aclaró que todo era un chiste sin malas intensiones. “Está todo bien y no pasa nada, está todo de diez. A Gastón le digo ‘cero preocupación’. Siempre jorobamos acá, nos llevamos bien, nos conocemos a través del pase. Lo digo en serio. Igual vamos a seguir jorobando, Gastón, eso sí» aseguró el conductor.