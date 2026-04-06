Artemis II llega a la Luna este lunes: a qué hora y dónde ver en vivo el histórico récord de la NASA

Hoy, lunes 6 de abril de 2026, la humanidad vive su día más emocionante en el espacio profundo desde la era Apolo. La misión Artemis II alcanzará el punto más lejano de la Tierra jamás visitado por un ser humano (402.000 kilómetros), superando la marca histórica del Apolo 13.

Pero lo que todos quieren saber es cómo y cuándo ser testigos de este momento.

¿Dónde verlo en vivo? seguí la transmisión de Artemis II en la Luna

Para esta misión, la NASA decidió «democratizar» el acceso a las imágenes. Además de sus canales habituales, hay una opción inédita:

Netflix: La plataforma transmitirá en vivo el sobrevuelo lunar gracias a un acuerdo con NASA+ . Es la forma más sencilla de verlo en el televisor de casa.

La plataforma transmitirá en vivo el sobrevuelo lunar gracias a un acuerdo con . Es la forma más sencilla de verlo en el televisor de casa. NASA+ y YouTube: La señal oficial de la agencia espacial emitirá telemetría en tiempo real y comentarios de expertos.

La señal oficial de la agencia espacial emitirá telemetría en tiempo real y comentarios de expertos. App de la NASA: Ideal para seguir el mapa de trayectoria desde el celular.

La transmisión oficial comienza al mediodía, pero los momentos «fuertes» ocurren durante la tarde y noche:

14:00: Inicio de la cobertura especial (Netflix y NASA+).

Inicio de la cobertura especial (Netflix y NASA+). 14:56: Momento del Récord. La cápsula Orion supera oficialmente la distancia lograda en 1970.

La cápsula Orion supera oficialmente la distancia lograda en 1970. 15:15: Los astronautas comienzan la configuración de la cabina para el sobrevuelo cercano.

Los astronautas comienzan la configuración de la cabina para el sobrevuelo cercano. 19:47: Pérdida de señal. La nave entra en la cara oculta de la Luna. Comienzan 40 minutos de silencio total donde no habrá contacto con la Tierra.

La nave entra en la cara oculta de la Luna. Comienzan donde no habrá contacto con la Tierra. 20:02: Máximo acercamiento al suelo lunar (a solo 6.500 km).

Máximo acercamiento al suelo lunar (a solo 6.500 km). 20:27: Reconexión. La nave emerge por el otro lado de la Luna y recupera señal con el centro de control.

La nave emerge por el otro lado de la Luna y recupera señal con el centro de control. 22:35: Los astronautas verán un eclipse solar desde su posición antes de finalizar la jornada de observación.

¿Qué es lo más impactante que veremos hoy?

Lo más esperado son las imágenes de la cara oculta de la Luna que los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen capturarán con lentes de alta resolución. Al estar del otro lado, el Sol proyectará sombras alargadas que permitirán ver el relieve de cráteres y montañas con una definición que las sondas automáticas nunca lograron mostrar.