Artemis II llega a la cara oculta de la Luna este lunes: los detalles de la misión y por qué quedarán sin comunicación

La exploración espacial vive hoy uno de sus momentos más determinantes. La misión Artemis II de la NASA alcanzará un hito fundamental este lunes: la cápsula Orión se adentrará en la región lunar que permanece invisible desde nuestro planeta, marcando el regreso de seres humanos a esa zona tras más de medio siglo de ausencia.

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se prepara para un doble desafío: realizar observaciones directas del lado oscuro y establecer un nuevo récord de distancia, convirtiéndose en las personas que más lejos han viajado desde la Tierra (402.000 kilómetros), superando la marca de la mítica misión Apolo 13.

50 minutos de desconexión total: qué pasará este lunes 06 de abril con Artemis II

El punto de mayor tensión ocurrirá cuando la nave pierda todo contacto por radio con el centro de control en la Tierra. Durante casi una hora, los astronautas quedarán incomunicados mientras orbitan por «detrás» del satélite.

Este periodo de silencio absoluto no es solo un desafío operativo, sino una prueba de fuego para los sistemas de navegación autónoma de la cápsula.

Durante este tiempo, la tripulación funcionará de manera independiente, registrando datos y observaciones que serán fundamentales para los planes de establecer bases permanentes y, eventualmente, viajar a Marte.

Lo que verán sus ojos: la maravilla de la travesia del artemis II

El objetivo principal es capturar el 20% de la cara oculta que nunca ha sido vista directamente por ojos humanos. Equipados con lentes de alta resolución, buscarán documentar formaciones geológicas legendarias:

Cuenca Orientale: Un cráter gigante que solo se ve parcialmente desde la Tierra.

Un cráter gigante que solo se ve parcialmente desde la Tierra. Cráteres Pierazzo y Ohm: Formaciones de relieve abrupto que serán analizadas bajo la luz solar para resaltar crestas y bordes.

«Nadie ha visto Orientale completo desde el espacio profundo hasta hoy», destacó el astronauta Jeremy Hansen. El valor de este contacto visual directo es incalculable para la ciencia, ya que permitirá observar la dinámica del polvo lunar en zonas inexploradas, un factor crítico para el diseño de futuras infraestructuras en el satélite.