Cómo hacer el pastel de papa de Paulina Cocina: los ingredientes y el paso a paso

Te traemos una receta fácil y sencilla para cocinar el pastel de papa de una de las cocineras más reconocidas de Argentina. Mirá acá todos los ingredientes que necesitas y el paso a paso.

Cómo hacer el pastel de papa de Paulina Cocina

El pastel de papa es una de las comidas más típicas en Argentina: su fácil preparación y los ingredientes básicos que lleva, hacen que sea siempre una opción perfecta para una cena familiar. Si bien el origen del pastel de papas se dio en Europa, en las últimas décadas las costumbres culinarias de los argentinos hicieron que se convierta en un infaltable en la dieta semanal.

Cómo hacer el pastel de papa de Paulina Cocina: los ingredientes

1kg. de papas



1/2kg. de carne picada de ternera



1 cebolla



1/2 pimiento morrón



2 dientes de ajo



1 pastilla de caldo



Ajo en polvo



Pimentón



25g. de manteca



1 chorrito de leche



Nuez moscada



Aceite



Sal



Pimienta

Cómo hacer el pastel de papa de Paulina Cocina: el paso a paso

Cortar las papas en cubos y ponerlas a hervir con sal.



Picar la cebolla, el ajo y el pimiento morrón.



Calentar el aceite en una olla o sartén y sofreir la cebolla, el pimiento y los ajos.



Cuando la cebolla está transparente, agregar la carne y sofreirla mientras se deshace con una cuchara.



Salpimentar, agregar la pastilla de caldo, el ajo en polvo, el pimentón y cocer la carne 15min.



Una vez que las patatas estén hervidas, hacer en caliente un puré con la manteca y la leche. Salpimentar.



Poner en una fuente para horno una base de puré, agregar por encima la carne (dejar que se entibie un poco) y colocar otra capa de puré. Para distribuirlo, se moja la cuchara con agua fría.



Llevar a horno fuerte o gratinador unos 15-20 min. o hasta que la parte de arriba esté crocante.



Puede agregarse al relleno de carne un huevo picado, olivas verdes picadas o pasas de uva.

Cómo hacer pastel de papa vegano: los ingredientes

1 kg de papas



3 cucharadas de aceite de oliva



1 cebolla grande picada



2 dientes de ajo picados



1 zanahoria rallada



1 pimiento rojo picado



200 g de lentejas cocidas



200 g de tomate triturado



1 cucharadita de pimentón dulce



1 cucharadita de comino



Sal y pimienta a gusto



Leche vegetal (cantidad necesaria)



Pan rallado vegano (opcional para gratinar)

Cómo hacer pastel de papa vegano: el paso a paso