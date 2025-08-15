Cómo hacer el pastel de papa de Paulina Cocina: los ingredientes y el paso a paso
Te traemos la receta de un tradicional plato, con el toque de una de las cocineras más conocidas de Argentina. Todos los ingredientes que necesitas y el paso a paso.
Cómo hacer el pastel de papa de Paulina Cocina
El pastel de papa es una de las comidas más típicas en Argentina: su fácil preparación y los ingredientes básicos que lleva, hacen que sea siempre una opción perfecta para una cena familiar. Si bien el origen del pastel de papas se dio en Europa, en las últimas décadas las costumbres culinarias de los argentinos hicieron que se convierta en un infaltable en la dieta semanal.
Cómo hacer el pastel de papa de Paulina Cocina: los ingredientes
- 1kg. de papas
- 1/2kg. de carne picada de ternera
- 1 cebolla
- 1/2 pimiento morrón
- 2 dientes de ajo
- 1 pastilla de caldo
- Ajo en polvo
- Pimentón
- 25g. de manteca
- 1 chorrito de leche
- Nuez moscada
- Aceite
- Sal
- Pimienta
Cómo hacer el pastel de papa de Paulina Cocina: el paso a paso
- Cortar las papas en cubos y ponerlas a hervir con sal.
- Picar la cebolla, el ajo y el pimiento morrón.
- Calentar el aceite en una olla o sartén y sofreir la cebolla, el pimiento y los ajos.
- Cuando la cebolla está transparente, agregar la carne y sofreirla mientras se deshace con una cuchara.
- Salpimentar, agregar la pastilla de caldo, el ajo en polvo, el pimentón y cocer la carne 15min.
- Una vez que las patatas estén hervidas, hacer en caliente un puré con la manteca y la leche. Salpimentar.
- Poner en una fuente para horno una base de puré, agregar por encima la carne (dejar que se entibie un poco) y colocar otra capa de puré. Para distribuirlo, se moja la cuchara con agua fría.
- Llevar a horno fuerte o gratinador unos 15-20 min. o hasta que la parte de arriba esté crocante.
- Puede agregarse al relleno de carne un huevo picado, olivas verdes picadas o pasas de uva.
Cómo hacer pastel de papa vegano: los ingredientes
- 1 kg de papas
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cebolla grande picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 zanahoria rallada
- 1 pimiento rojo picado
- 200 g de lentejas cocidas
- 200 g de tomate triturado
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de comino
- Sal y pimienta a gusto
- Leche vegetal (cantidad necesaria)
- Pan rallado vegano (opcional para gratinar)
Cómo hacer pastel de papa vegano: el paso a paso
- Pelar y cortar las papas en trozos, hervir en agua con sal hasta que estén tiernas, escurrir y hacer un puré con un chorrito de aceite de oliva y un poco de leche vegetal, salpimentar a gusto.
- En una sartén, calentar aceite de oliva y rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
- Agregar la zanahoria y el pimiento, cocinar unos minutos más.
- Incorporar las lentejas cocidas, el tomate triturado, el pimentón, el comino, sal y pimienta; cocinar a fuego bajo unos 10 minutos hasta que espese.
- En una fuente para horno, colocar la mezcla de lentejas como base y cubrir con el puré de papas.
- Espolvorear con pan rallado vegano si se desea gratinar.
- Hornear a 180 °C durante 20 minutos o hasta que la superficie esté dorada.
