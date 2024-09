Aseguran que Benjamín Vicuña blanqueó noviazgo por la crisis de Pampita y García Moritán

Tras los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán, quién habría pasado en un hotel, ahora hay una nueva teoria que rodea el caso. Al parecer, el blanqueo que hizo Benjamín Vicuña de su romance con Anita Espasandín, fue pensado estratégicamente por el actor.

Tomás Dente habló sobre el blanqueo de noviazgo de Vicuña

En El impertinente, Tomás Dente recibió un mensaje al aire que le advertía que la aparición de Vicuña en la fiesta que brindó la Fundación Discar la semana pasada, a la que fue en compañía de Analía Espasandín, fue porque sabía de antemano de la crisis de su ex y no quería quedar “pegado” como un tercero en discordia.

En este sentido, Dente contó García Moritán le habría pedido muchas veces a Pampita que lo “lo acompañe, que lo secunde en distintos actos políticos, que ella robustezca la imagen de él porque es muy ‘blanca’, muy luminosa mediáticamente”.

“Y no es un dato menor que Vicuña haya blanqueado su romance la semana pasada porque evidentemente sabía de la crisis y acá nadie da puntada sin hilo. Me dicen que, para que no se lo relacione a él con la crisis les habría escrito a los periodistas para blanquear lo suyo. Habría existido un entramado del que no estamos enterando ahora”, agregó el conductor.

Qué pasa entre Pampita y García Moritán: rumores de crisis y cuatro noches en un hotel

Carolina «Pampita» Ardohaín y Roberto García Moritán estuvieron juntos en la entrega de los Premios Martín Fierro y nada hizo pensar que podrían estar pasando por una crisis de pareja. Sin embargo, el periodista Daniel Gómez Rinaldi contó que el actual Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires habría dormido cuatro noches en un hotel.

“Si bien en los Martín Fierro se los vio muy amorosos toda la noche, desde hace unos días está la versión de una separación entre Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. A fines de agosto también se había comentado algo de esto y él lo desmintió, pero en los últimos días estos rumores volvieron a aparecer”, comentó el periodista.

“Me dijeron que Roberto estuvo parando en Casa Lucía, un hotel en la zona de Recoleta, en la calle Arroyo. Lo llamé en un momento y hablé con él porque quería chequear si era cierta esta nueva versión”, agregó Gómez Rinaldi.

Rinaldi detalló que Moritán estaba viendo el partido Boca-Racing con su hija Ana y desmintió la crisis. “Me dijo que de ninguna manera, que no era así. Yo le dije que me enteré que fueron cuatro noches en total, y él me dijo ‘no, no, estamos muy bien’”, reveló Rinaldi.

Por su parte, Pampita optó por el silencio. No respondió a las consultas de la prensa ni se encargó de desmentir los rumores de separación.

La modelo y el político se conocieron a mediados de 2019 y para noviembre de ese año ya estaban casados. El 22 de julio de 2021 nació su hija Ana García Moritán.

Con información de Ciudad Magazine y Noticias Argentinas