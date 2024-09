Pampita enfrentó los rumores de crisis y separación con Roberto García Moritán: Qué dijo la modelo

En las últimas semanas comenzaron a correr rumores que indicaban una crisis de pareja, o incluso una separación, entre la modelo Carolina «Pampita» Ardohain y su esposo el ministro Roberto García Moritán. Los dichos comenzaron luego de que la ganadora del Martín Fierro se fuera de viaje sin su pareja, para luego ser vista con el padre de sus hijos, Benjamín Vicuña.

Pampita sobre los rumores de crisis con García Moritán: «Algún día se van a dejar de hinchar»

De regreso en el país, luego de varios viajes por trabajo que la llevaron a puntos paradisíaco de México y España, Pampita Ardohain habló con Implacables sobre los rumores de crisis con García Maritán.

«Te enteraste de que cuando te fuiste de viaje, acá se hablaba de una crisis con Roberto (García Moritán)? Decían ‘no se likean en las redes sociales, ¿qué está pasando?” consultó la notera.

«No me entero de nada de eso porque estoy muy feliz con mi presente, en todo sentido: de pareja, familiar y laboral. Tengo la suerte de que tengo mucho trabajo y justo esos trabajos se dieron fuera del país” respondió evadiendo contestar de forma directa.

«También se decía que hubo una crisis por una pelea en el cumpleaños de uno de los chicos por una foto que te sacaste con Benjamín Vicuña en la que Roberto no estaba” continuó la pregunta la notera,haciendo referencia a que se dio a los exes juntos en el cumpleaños Ana García Moritán, hija que tiene la modelo con el ministro del gobierno porteño.

«Yo lo que pienso es que algún día van a dejar de hinchar con esas cosas, con esos inventos locos, y se van a acostumbrar a que somos una familia que le pone todo el amor del mundo a la crianza de los chicos» respondió Pampita.

«Nos van a ver en miles de eventos juntos, porque los chicos son muy chiquitos y les queda un largo camino por delante. Y además, a mí me encanta que estén todos juntos y que compartan momentos con hermanos y hermanos de hermanos…» explicó la jurado del Bailando 2023.

La movilera no perdió la oportunidad para preguntarle sobre la relación de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín, su nueva novia. «No voy a hablar, no me corresponde. Sería muy feo que yo esté contando cosas de él y de su relación» respondió Pampita.