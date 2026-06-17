Aseguran que Marcelo Tinelli echó a Juanita de su casa y apuntan a Paula Robles: los motivos

Un nuevo conflicto sacude a la familia de Marcelo Tinelli. En las últimas horas trascendieron fuertes versiones sobre una tensa discusión con su hija, Juana Tinelli, que habría terminado con una drástica decisión por parte del conductor.

La información fue revelada en el programa Intrusos y luego replicada por distintos medios. Según contaron al aire, la relación entre padre e hija atravesaría uno de sus momentos más delicados y la situación tendría también a Paula Robles en el centro de la escena.

Qué dijeron sobre la pelea entre Marcelo Tinelli y Juanita

De acuerdo con lo expuesto por Rodrigo Lussich en el ciclo de América TV, la tensión entre Marcelo y Juanita no sería nueva. El periodista recordó que el vínculo ya había atravesado momentos complejos durante el último tiempo y aseguró que este año se habría producido un nuevo enfrentamiento.

«Después del conflicto que conocimos el año pasado, entre Tinelli y la hija, cuando fue el posteo que escribió del padre y después la reconciliación, en los primeros meses de este año, él volvió a echarla en una discusión», sostuvo el conductor.

Según la versión difundida en televisión, la conversación habría escalado hasta que Marcelo le habría dicho a su hija: «Andate, en estas circunstancias no podemos ni siquiera convivir».

El papel de Paula Robles en el conflicto

Durante el programa también señalaron a Paula Robles como una figura clave dentro de la interna familiar.

Siempre según la versión expuesta por Lussich, el conductor atribuiría parte de las diferencias que mantiene con su hija a la influencia que tendría su ex pareja sobre la joven. «Tinelli les atribuye a los más íntimos que muchos de los problemas que tiene con su hija están relacionados con la influencia de Paula», detalló el periodista.

Hasta el momento, ni Marcelo Tinelli, ni Juanita Tinelli, ni Paula Robles realizaron declaraciones públicas sobre esta nueva versión.

Un conflicto que se suma al escándalo de Juanita Tinelli

La supuesta pelea familiar se conoce pocos días después de la fuerte exposición mediática que tuvo Juanita Tinelli tras denunciar públicamente a su expareja, Bautista Cuiña, por un presunto episodio de violencia ocurrido en un boliche porteño. Ese caso generó una gran repercusión y puso nuevamente a la familia Tinelli en el centro de la atención mediática.

Mientras tanto, el entorno del conductor mantiene silencio y no hubo confirmaciones oficiales sobre los hechos relatados en televisión.