Aseguran que Nico Vázquez ya le había perdonado una infidelidad a Gimena Accardi en 2018

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez. Luego de que el protagonista de Rocky diera su versión, trascendió que este no sería el primer desliz de la actriz en los 18 años de relación.

La primera infidelidad que habría perdonado Nico Vázquez a Gimena Accardi

Este martes al aire de LAM (América), Pepe Ochoa reveló: “En el 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos viven ahora”.

“Lo voy a poner en estos términos: fueron un par de polvos. Pero lo que pasó es que este personaje no era del entorno de ellos, pero era una persona a la que Nico más o menos podía llegar y conocer”, remarcó.

En cuanto al vínculo, resumió: “Obviamente, las cosas no trascendieron. Fue simplemente eso, un coqueteo, sexo, un par de veces, durante un par de meses, en un verano y Nico lo supo”.

El productor señaló que pese a ese desliz, la pareja trascendió la situación y siguieron apostando a su relación. “Pero esto no es la primera vez que pasa”, concluyo enigmático.

Nico Vázquez habló tras las declaraciones de Gimena Accardi sobre su infidelidad: “Miami fue un antes y un después”

“Es obvio y de público conocimiento lo que estamos viviendo. Hoy Gime eligió dar su versión, y la realidad es esa: lo que dijo ella fue lo que pasó”, comenzó diciendo Vázquez, quien remarcó que, pese al dolor, sigue considerando a Accardi como parte fundamental de su vida: “Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre. Somos familia”.

El actor detalló que incluso ese mismo mediodía había estado con ella en la casa que compartían: “Me fui a ver cómo estaba porque fue una mañana muy movida para todos. No quiero entrar en detalles, me parece delicado, pero lo que dijo es lo que sucedió. Me apena mucho cómo esto termina embarrando una historia tan linda”.

Vázquez recordó los 18 años de relación, desde que ella tenía 22 y él 29, y señaló que crecieron juntos como pareja y como profesionales: “No éramos perfectos, como muchos creían. Nos pasaban las mismas cosas que a cualquiera, incluso algunas más difíciles, pero siempre tratamos de enfrentarlas con amor”.

¿Qué dijo de la crisis que venía teniendo la pareja?

Con respecto a la crisis, admitió que venían mal “hace mucho tiempo” y que intentaron sostener la relación, aunque ya no había marcha atrás: “Hoy no nos amamos como pareja y empezamos a entender que debíamos separarnos. Son cosas que suceden y nadie está exento”.

Sobre lo que significó Miami (cuando se salvaron del derrumbe del edificio donde se alojaban) en su vínculo, fue contundente: “Para mí fue un antes y un después. Sentí que ahí, en vez de que crezca el amor, lo sostuvimos. Y cuando pasa eso, el desgaste es inevitable”.

Finalmente, Vázquez aseguró que el divorcio ya es una decisión tomada y que no habrá vuelta atrás: “Nos estamos divorciando, siento que es lo más sano. Pasaron cosas muy fuertes, pero lo que nos define no es este final, sino 18 años de amor, de familia, de estar juntos en todo. La voy a querer siempre, aunque ya no como pareja”.