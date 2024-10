Aseguran que Roberto García Moritán «llama sin parar llorando desconsolado» a Pampita, tras enterarse de su nueva relación

La separación entre Carolina «Pampita» Ardohain y Roberto García Moritán fue una de las más escandalosas del año. La pareja tomó caminos separados luego que aparentemente el exministro le fuera infiel a la modelo. Ahora, la exjurada del Bailando está en una nueva relación con un reconocido polista y el exfuncionario del PRO parece no haber tomado muy bien la noticia.

Se supo cómo reaccionó García Moritán a la nueva relación de Pampita: «Está desconsolado»

Durante la noche de viernes en LAM (América TV) los panelistas brindaron más información sobre como está afrontando Roberto García Moritán su divorcio con Carolina «Pampita» Ardohain. Aparentemente el exfuncionario está destrozado luego de enterarse que su ex ya comenzó un nuevo romance.

“Entiendo que Roberto está con mucha, mucha ansiedad porque se enteró de la noticia Carolina y tengo la data de que él la llama sin parar llorando desconsolado”, comenzó diciendo Pepe Ochoa. Luego, Yanina Latorre agregó más detalles.

“Está desconsolado con la situación porque ella fue muy rápido. Pampita y Martín planean una vida juntos, no es chiste. Hace una semana que no se despegan, duermen todas las noches juntos o en la casa de ella Barrio Parque, o en Nordelta, o donde vive él. Ojo, para mí es una locura porque no pasaron ni 20 días”, aportó la panelista.

Además, la periodista aseguró que Moritán está sumamente estresado por su carrera como político. “Él está muy estresado por su futuro laboral, por su futuro político porque cree y siente que tiene su carrera política acabada. Está desconsolado y se siente mal porque, imagínate, eras el marido y estaba todo bien”, agregó.

“Te separaste y, por ahí, aspirás a un reencuentro. Te choca si estás recién separado que, a las dos semanas, la otra persona esté planeando una vida con otro. Pensás que no te quería hace mucho”, reflexionó Latorre.