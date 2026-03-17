Así es el colegio público en Canadá al que asisten los hijos de Luisana Lopilato y Michael Bublé

El colegio público en Canadá al que asisten los hijos de Luisana Lopilato.

En la ciudad de Burnaby, en la provincia de Columbia Británica, funciona la Cariboo Hill Secondary School, una escuela secundaria pública elegida por Luisana Lopilato y Michael Bublé para la educación de sus hijos.

Se trata de una institución que forma parte del sistema educativo estatal canadiense y que, además, tiene un valor especial para la familia del artista. Michael Bublé creció en esa ciudad y cursó allí sus estudios durante la adolescencia, al igual que otros integrantes de su entorno cercano.

El colegio público en Canadá al que asisten los hijos de Luisana Lopilato

En ese contexto, la elección del establecimiento no solo responde a la calidad del sistema público, sino también a una decisión personal: que sus hijos crezcan integrados a la vida cotidiana de Burnaby, el lugar donde el cantante desarrolló sus primeros años.

La Cariboo Hill Secondary School se caracteriza por ser una secundaria de tamaño relativamente pequeño dentro del distrito escolar local. Esta escala permite un entorno educativo más cercano, donde los estudiantes mantienen un vínculo más directo con docentes y autoridades.

Además de la formación académica, la institución ofrece diversas actividades extracurriculares que forman parte de la vida escolar. Entre ellas se destacan propuestas vinculadas al arte, el deporte y la participación estudiantil, así como iniciativas solidarias y comunitarias que complementan la educación formal.