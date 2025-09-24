Así sería el nuevo Dodge GTX: la versión 2026 del icónico auto 

Los clásicos no pasan de moda y la Dodge GTX es uno de los autos más icónicos de la industria automotriz. Su diseño y su mecánica lo hicieron uno de los vehículos más queridos de Argentina. Es por lo que desde la IA, presentaremos un diseño moderno de cómo sería la Dodge GTX en 2026, manteniendo la esencia de un muscle car con toques modernos.

La Línea Dodge debutó en el país en 1968, con la producción del Polara sedán en la Planta de San Justo, propiedad de Chrysler-Fevre Argentina, mientras que el Coronado y las variantes coupé llegaron más tarde.

La Coupé también fue un desarrollo nacional, basada sobre el sedán, y se ofreció en tres variantes, mientras que la versión tricuerpo tuvo más opciones, y las repasaremos a continuación.

Así sería la mecánica del nuevo Dodge GTX 2026

La Dodge GTX 2026 tendría una motorización híbrida de alto rendimiento. Se abandonaría el V8 puro para una solución más potente y eficiente, pero sin perder el carácter.

Motor: Un V6 biturbo de 3.0 litros, específicamente diseñado para un sonido gutural y agresivo. Este motor sería la base de la potencia.

Sistema Híbrido: Un motor eléctrico de alto torque integrado en la transmisión, proporcionando asistencia instantánea y la capacidad de conducción puramente eléctrica a bajas velocidades. La batería sería de capacidad media, priorizando el rendimiento sobre la autonomía eléctrica extrema.

Potencia Total: Alrededor de 700-750 caballos de fuerza combinados, con un par motor masivo disponible desde bajas revoluciones.

Transmisión: Una caja automática de doble embrague de 8 velocidades, ultrarrápida, con levas en el volante.

Tracción: Trasera, por supuesto, con un diferencial de deslizamiento limitado electrónico para maximizar la tracción y el control.

Suspensión: Adaptativa, con diferentes modos de conducción (Confort, Sport, Track) que ajustarían la firmeza, la altura y la respuesta de la dirección.

Frenos: De alto rendimiento, con discos ventilados de gran tamaño y pinzas de seis pistones adelante y cuatro atrás, asegurando una detención formidable.

Así sería el diseño exterior de la Dodge GTX en 2026: la reversión del icónico auto

El diseño exterior de la GTX 2026 sería una reinterpretación moderna del clásico, conservando sus líneas musculosas y agresivas, pero con una estética más aerodinámica y tecnología lumínica avanzada.

Así sería el interior de la Dodge GTX en 2026: la reversión del icónico auto

El interior de la Dodge GTX 2026 fusionaría la tecnología moderna con un diseño clásico, centrándose en el conductor sin sacrificar la comodidad y el lujo.

Puesto de Conducción: El conductor estaría en el centro de todo. El tablero sería minimalista, pero con un gran énfasis en la calidad de los materiales. Los asientos deportivos, con soportes laterales pronunciados, estarían tapizados en cuero de alta calidad con costuras en contraste.

Tecnología: El icónico velocímetro y tacómetro analógicos de los muscle cars se mantendrían, flanqueando una pantalla digital de alta resolución que mostraría información personalizable. El sistema de infoentretenimiento estaría integrado en una pantalla central orientada hacia el conductor, con conectividad completa y un sistema de audio premium.

Comodidad: A pesar de su enfoque en el rendimiento, el interior contaría con comodidades modernas como climatizador automático bizona, asientos calefaccionados y ventilados, y un volante multifunción.