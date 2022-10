Baby Etchecopar contra Gran Hermano: «Es un semillero de inútiles»

Gran Hermano volvió a la pantalla de Telefe y sigue generando controversias. Esta vez fue Baby Etchecopar quien criticó duramente la emisión del reality show. “¿Viste lo de Alfa con el presidente? ¿Holder que se fue?”, le consultaron desde América. “No sé quién es Holder, pero no me gusta el programa. Me parece que barre en la Argentina y lo que queda en el embudo lo llevan. Son lo peor de cada casa”, opinó el periodista.

“Después es una desgracia porque toman protagonismo estos tipos y, después, vos no laburas y lo ponen a Alfa a hacer notas (…) Es un gran semillero de inútiles, que después los tenemos que fumar toda la vida”, disparó.

Segundos después le consultaron si el programa es un reflejo de la sociedad. “No, eso es todo mentira. Esta es una sociedad que no tiene para comer, esos (los participantes de Gran Hermano) tienen para comer”, lanzó.

“Ahí adentro hay un montón de gente que admite ser inútil y los argentinos de afuera somos todos útiles, por eso no vamos al programa. El que se va a encerrar ahí busca un curro o cómo llegar o cómo trepar”, agregó furioso el periodista.

“La gente tiene muchos problemas. Lo malo de Gran Hermano es que tapa una realidad. Estamos perdiendo tiempo hablando estupideces de estúpidos”, sentenció.