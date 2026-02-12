Shakira en Copacabana: el megashow gratuito para un millón de personas que paralizará Brasil

Río de Janeiro se prepara para lo que promete ser el evento musical más masivo del 2026. Shakira regresará a las arenas de Copacabana para ofrecer un concierto gratuito que busca romper récords de asistencia. La confirmación llegó de la mano del propio alcalde de la ciudad, quien con un rotundo «¡Confirmo!» en sus redes, desató la euforia de los fanáticos que ya empezaron a buscar vuelos hacia el territorio brasileño.

El show se enmarca en el programa cultural “Todo Mundo no Rio”, una iniciativa que busca consolidar a la capital carioca como el epicentro de las grandes producciones internacionales de acceso libre.

Siguiendo los pasos de las leyendas

Cantar en Copacabana no es para cualquiera. Con este anuncio, Shakira se suma a un selecto grupo de artistas que se animaron a enfrentar a la marea humana frente al Atlántico.

El antecedente: en 2024, Madonna congregó a 1.6 millones de personas en ese mismo spot.

La logística: se montará un escenario de dimensiones monumentales frente al icónico hotel Copacabana Palace .

El acceso: como es tradición en estos eventos, no habrá tickets. El acceso será libre y por orden de llegada, lo que anticipa un despliegue de seguridad y salud pública sin precedentes.

Un regreso triunfal a Sudamérica

Tras el éxito arrollador de su gira «Las mujeres ya no lloran», donde agotó estadios en febrero de 2025 (incluyendo el Nilton Santos en Río), la barranquillera vuelve con un espectáculo diseñado para ser histórico.

Para los fans de Neuquén y el Alto Valle, esta noticia es un disparador logístico. Dada la conectividad aérea de la región con Brasil, se espera que el flujo de argentinos hacia Río para esa fecha sea masivo, repitiendo el fenómeno que se vivió con los Rolling Stones y, más recientemente, con la «Reina del Pop».

La productora Fénix Entertainment está a cargo de la coordinación junto a las autoridades locales. Se espera que el operativo de transporte funcione las 24 horas y que se instalen pantallas gigantes a lo largo de toda la costa para que nadie se pierda el regreso de la reina del pop latino a la ciudad maravillosa.