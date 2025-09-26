Bariloche se convierte en set de Netflix: quién es Aníbal Gordon, el oscuro personaje que interpretará Rodrigo de la Serna 

Netflix volvió a la Patagonia. La plataforma eligió a Bariloche para rodar una ambiciosa serie que tiene a Rodrigo de la Serna como protagonista. El actor se pondrá en la piel de Aníbal Gordon, un nombre que evoca una de las épocas más violentas de Argentina y acá te contamos quién es.

La megaproducción que está en plena etapa de grabación estará basada en la historia real de Aníbal Gordón. Basada en la novela “Gordon” de Marcelo Larraquy, busca reconstruir la trayectoria criminal del represor durante los años 70.

Quién es Aníbal Gordon

Aníbal Gordon, el personaje que interpretará Rodrigo de la Serna, fue uno de los criminales más infames de la década del ’70 en Argentina. Su historia transita entre el delito común y la represión ilegal.

Según la información brindada, en sus orígenes, Gordon fue un delincuente que estuvo involucrado en robos importantes, como el asalto a un banco en la Patagonia. Sin embargo luego se convirtió en un personaje de la represión y la violencia paraestatal, actuando para la Triple A y como agente inorgánico de la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado), donde se lo conocía como: «Silva» o «Coronel Ezcurra».

Durante la última dictadura militar, se lo vinculó con el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que utilizaba el régimen como parte del sistema represivo. Fue señalado como el único civil al mando de un centro clandestino de detención.

Aníbal Gordon fue detenido en 1984 por el secuestro del político Guillermo Patricio Kelly y fue condenado en 1986 a 16 años de prisión por secuestros y por el asesinato de tres disidentes políticos cometidos en el periodo de 1973 a 1974.

Finalmente murió en prisión en 1987 supuestamente causa de cáncer de pulmón, aunque también indicaron que fue por un ataque cardíaco repentino.