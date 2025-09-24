Netflix en Bariloche: las zonas elegidas para el set de la nueva serie de Rodrigo de la Serna

Netflix llevará su set de filmación a Bariloche para una nueva megaproducción. La serie, protagonizada por Rodrigo de la Serna, Matías Recalt y Camila Peralta, tendrá como escenario la cordillera de la Patagonia. Te contamos las zonas elegidas.

Las calles de Bariloche fueron elegidas para ser el set de grabación de la nueva producción de Netflix que será protagonizada por Rodrigo de la Serna. Según detallaron desde la productora, los spots elegidos se encuentran en la zona céntrica de la ciudad.

Uno de ellos es el emblemático Centro Cívico, que será convertirá en el set de grabación este miércoles y durante el fin de semana. Al igual que las calles Mitre, Quaglia, España, San Martín y Beruti.

Foto: Marcelo Martínez

«No solo mostrará los paisajes de nuestra ciudad al mundo, sino que también implicará la contratación de más de 300 extras locales, generando trabajo y participación comunitaria», indicaron desde el municipio.

Netflix en Bariloche: los detalles de la grabación

Según detalló la referente de Film Commissión Bariloche, Julieta Linares, está producción será un hito para la ciudad: «Implica que gran parte de la comunidad se involucre. La gente puede experimentar de primera mano lo que significa participar en un rodaje».

La serie, protagonizada por Rodrigo de la Serna, estará ambientada en los años setenta. Este es el motivo por el cual se eligió el Centro Cívico como spot, porque permite recrear los escenarios de esa época.

De la Serna será el encargado de interpretar al exladrón de obras de arte, represor de la Triple A y jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti.

Netflix anunció una nueva serie con Rodrigo de la Serna como protagonista.-

Desde Film Commision Bariloche indicaron que trabajan en conjunto las productoras ME MATA y Preludio. «Lo más importante es que la serie abre con Bariloche al mundo”, resaltó en diálogo con Radio con Vos.

La serie aún no tiene una fecha de estreno definida pero se espera que sea la gran apuesta de la plataforma de streaming.

Atrapados: la serie de Netflix con Soledad Villamil que se filmó en Bariloche

La serie cuenta con solo seis capítulos, está protagonizada por Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Ammann, y cuenta con la participación especial de Matías Recalt. Los acompañan Fernán Mirás, Mike Amigorena y Carmela Rivero, junto a un gran elenco.

Dirigida por Miguel Cohan (La misma sangre, Sin retorno, Betibú y El Reino) y Hernán Goldfrid (El jardín de bronce, Tesis de un homicidio), “Atrapados” (nos) muestra a Ema Garay (Soledad Villamil), una periodista que gana proyección en el periodismo digital atrapando criminales que suelen evadir la justicia.

Pero su vida dará un vuelco impensado cuando conozca a Leo Mercer (Alberto Ammann), un referente social que termina siendo el principal sospechoso de su investigación sobre la desaparición de una joven de 16 años. Mientras intenta llegar a la verdad, Ema se verá obligada a confrontar con ella misma.