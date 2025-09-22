Netflix vuelve a Bariloche para grabar una serie con Rodrigo de la Serna como protagonista

Las calles de Bariloche se colmarán esta semana con una superproducción de Netflix. Junto a Rodrigo De La Serna, Matías Recalt y Camila Peralta, se grabaran las escenas del thriller que narra la historia de Aníbal Gordon. Por los rodajes habrá cortes de calles e interrupciones en el tránsito.

Netflix anunció que ya se encuentra rodando una nueva serie protagonizada por Rodrigo de la Serna. Basada en la historia real de Aníbal Gordon, uno de los personajes más oscuros de la historia argentina. De la Serna será el encargado de interpretar al exladrón de obras de arte, represor de la Triple A y jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti.

Será dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick. Según fuentes especializadas, la serie contará con seis capítulos y ya inició su rodaje en Buenos Aires y esta semana llega a Bariloche, en Río Negro.

Según indicaron desde la municipalidad de Bariloche, desde el 24 al 27 de septiembre el tránsito se verá interrumpido en algunos sectores por la grabación de la nueva producción de Netflix. «No solo mostrará los paisajes de nuestra ciudad al mundo, sino que también implicará la contratación de más de 300 extras locales, generando trabajo y participación comunitaria», indicaron.

En detalle los cortes se desarrollarán de la siguiente manera:

Miércoles 24 de 16.00 a 20.00: Centro Cívico – España y Beruti – San Martín y Libertad.

Jueves 25 de 12.00 a 20.00: cortes intermitentes de cinco minutos: Mitre y Quaglia – 12 de octubre y French – 12 de octubre y Palacio.

Viernes 26 y sábado 27 de 06.00 a 20.00: Centro Cívico – España y Beruti – San Martín y Libertad – Quaglia y Mitre.

«La Municipalidad solicita a automovilistas y peatones circular con precaución por las zonas mencionadas y respetar la señalización que dispongan los equipos de trabajo», manifestaron.

Atrapados: la serie de Netflix con Soledad Villamil que se filmó en Bariloche

La serie cuenta con solo seis capítulos, está protagonizada por Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Ammann, y cuenta con la participación especial de Matías Recalt. Los acompañan Fernán Mirás, Mike Amigorena y Carmela Rivero, junto a un gran elenco.

Dirigida por Miguel Cohan (La misma sangre, Sin retorno, Betibú y El Reino) y Hernán Goldfrid (El jardín de bronce, Tesis de un homicidio), “Atrapados” (nos) muestra a Ema Garay (Soledad Villamil), una periodista que gana proyección en el periodismo digital atrapando criminales que suelen evadir la justicia.

Pero su vida dará un vuelco impensado cuando conozca a Leo Mercer (Alberto Ammann), un referente social que termina siendo el principal sospechoso de su investigación sobre la desaparición de una joven de 16 años. Mientras intenta llegar a la verdad, Ema se verá obligada a confrontar con ella misma.