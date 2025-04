Benjamín Vicuña, furioso con los rumores que lo vinculan a Wanda Nara: «Están mintiendo»

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi escaló a distintos niveles del mundo del espectáculo y, tanto es así, que alcanzó a Benjamín Vicuña, -expareja de La China Suárez-, a quien se señaló por haber tenido un acercamiento con Nara.

Por qué vincularon a Benjamín Vicuña con Wanda Nara

La abogada Ana Rosenfeld insinuó que el actor Benjamín Vicuña tendría relación con la conductora Wanda Nara: “Eso es mentira, no tengo ninguna relación”, afirmó Vicuña entre risas y con un tono como quien deja de lado la información.

Es que el inesperado vínculo habría surgido cuando ambos cruzaron interacciones en redes sociales: “Están mintiendo. A Ana -Rosenfeld- la conozco por otras razones hace muchísimo tiempo y eso no es real”.

A continuación, el artista se mostró molesto y añadió: “No digan algo que no es cierto, es al pedo y listo”. Además, los trascendidos indicaban que Nara y Vicuña intercambiaban mensajes por los hijos de ambos que están en contacto a través de la relación entre Eugenia “La China” Suárez y Mauro Icardi.

Al respecto, el intérprete negó rotundamente: “Eso es mentira, Ana -Rosenfeld- me escribió por otra razón que no voy a mencionar, en otro momento de mi vida”. Al tiempo, el actor evitó referirse a la conductora: “No voy a hablar de eso, no me interesa”.

Ana Rosenfeld confirmó que Benjamín Vicuña tiene relación con Wanda Nara y el actor respondió de forma contundente sobre el tema: "no sé por qué me mete en esto".#lovieneltrece #PuroShow pic.twitter.com/qAufOw5UfU — eltrece (@eltreceoficial) April 1, 2025

La continuidad de Wanda Nara en Telefe

Desde hace tiempo se especulan sobre los lanzamientos de Telefe y, entre las posibles figuras, se mencionó a la conductora Wanda Nara, quien estaría al frente de MasterChef.

Tras el fuerte escándalo mediático causado por su separación, Nara brindó entrevistas telefónicas hacia América TV en LAM y en ningún momento se presentó en los shows emitidos por Telefe como Cortá por Lozano y A la Barbarrosa. En ese sentido, trascendió que las autoridades estarían muy enojadas.

La complicación se relaciona con una posible venta de Telefe y en medio de las supuestas negociaciones, Nara no se habría manejado de la mejor manera. Además, Wanda habría revocado el contrato de una de sus abogadas patrocinantes.

Con información de NA