Billie Eilish lanzará la segunda parte de su nuevo disco: La teoría que lo afirma

Billie Eilish lanzó su más reciente disco «Hit Me Hard And Soft» el 17 de mayo, hace tan solo unos pocos días. El álbum esta teniendo un gran recibimiento por parte del público y la crítica. Muchos ya lo están catalogando como «el mejor disco del años».

Con este lanzamiento la artista rompió un importantísimo récord de Spotify, superando a «Sour» de Olivia Rodrigo. Así el disco tiene el récord del mayor debut parcial para un álbum en la historia de Spotify, con 4,73 millones de reproducciones en un día y 72,2 millones de reproducciones en total.

Debido a la frase con la que termina el disco «¿Cuándo podremos escuchar el siguiente?» los fanáticos comenzaron a especular que la cantante lanzará una segunda parte del disco, convirtiéndolo así en un álbum doble.

