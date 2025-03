L-Gante reveló cómo está su relación con Wanda Nara: “No la pude contactar” 

L-Gante sigue con su agenda laboral y posó por las calles de Buenos Aires con la cantante Mar Lucas, sin embargo, no se olvida de Wanda Nara. Mientras la conductora de Bake Off Famosos continúa con su guerra judicial y mediática con Mauro Icardi, y tras el violento episodio que protagonizaron en el traspaso de sus hijas, L-Gante decidió romper el silencio y revelar cómo se encuentra su vínculo con la empresaria.

L-Gante habló sobre Wanda Nara y contó cómo está la relación

Al aire de DDM, Guido Zaffora reveló que se puso en contacto con el reconocido cantante de cumbia 420, quien confesó si sigue de novio con la conductora. Recordemos que hace tiempo no se muestran juntos en las redes sociales.

“Hablé hace un ratito con L-Gante y sorprende con la respuesta porque es la menos esperada de este vínculo entre ellos, porque él me confirma que no ve a Wanda desde la semana pasada”, explicó el panelista sobre L-Gante y Wanda Nara, y detalló: “Yo le pregunté a Elián porque quería saber cómo está acompañando a Wanda y me pone ‘hola, ¿cómo va? No la pude contactar en estos días’”.

Pero eso no fue todo, ya que cuando el panelista le preguntó al artista si sigue en pareja con la empresaria o si se separaron. El joven generó más intrigas al contestar: “Nada nuevo”.

Por su parte, una de las compañeras de Guido Zaffora reveló que Wanda Nara contó que habló recientemente con L-Gante: «Dijo que hablaron, que le preguntó cómo estaban las nenas, como estaba ella y que estuvo para contenerla”.

L-Gante posó con su nuevo romance por la Ciudad de Buenos Aires: ¿Quién es?

En medio de esta situación compleja, la distancia cada vez más marcada entre L-Gante y la mediática, supone para muchos el fin de su relación. Especialmente, tras la aparición en escena de la cantante e influencer Mar Lucas, con quien promociona un nuevo sencillo conjunto.

Mar Lucas Vilar se destaca como una de las creadoras de música y estilo de vida más influyentes de España, ocupando el puesto #2 en Singers & Songwriters (España). También se encuentra entre el 1% más importante del mundo, lo que demuestra su fuerte presencia en el espacio de la música digital.

La artista, quien tiene gran parecido con la China Suárez, se encuentra en el país por motivos promocionales y desde entonces, el cumbiero presume su cercanía en redes. Incluso, en las últimas horas, posteó varios videos juntos, mientras pasean por algunos puntos turísticos de la ciudad como Puerto Madero, el lago de Bosques de Palermo y la Plaza de Mayo.

En cada uno de los cortos, los artistas derrochan complicidad y buena sintonía, pero en el caso particular del intérprete, todo indica que, al menos públicamente, desea mantenerse enfocado en su carrera y no vincularse con el drama personal y familiar que rodea a su aún (¿?) novia.