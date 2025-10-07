Budín nube sin harinas: liviano, alto en proteínas y listo en minutos

Si buscás un postre saludable, liviano y fácil de preparar, este budín nube sin harinas es una excelente opción. Su textura esponjosa y su alto contenido proteico lo convierten en una alternativa ideal para quienes siguen una alimentación equilibrada, una dieta keto o simplemente desean reducir el consumo de harinas y azúcares refinados. Se elabora con pocos ingredientes cotidianos y está listo en pocos minutos.

Tips y variaciones para potenciar la receta

Versión salada: reemplazá el edulcorante por queso rallado y agregá hierbas frescas a gusto.

reemplazá el edulcorante por queso rallado y agregá hierbas frescas a gusto. Toque frutal: incorporá trocitos de frutillas o arándanos a la mezcla antes de hornear.

incorporá trocitos de frutillas o arándanos a la mezcla antes de hornear. Opción económica: usá leche en polvo en lugar de proteína; el resultado será igual de delicioso.

usá leche en polvo en lugar de proteína; el resultado será igual de delicioso. Sabor extra: añadí ralladura de naranja o unas gotas de esencia de vainilla para darle un aroma especial.

Sin harinas ni azúcar: así se prepara el budín nube más esponjoso

Ingredientes

Para un molde de 15 x 5 cm (si usás uno más grande, duplicá las cantidades):

3 huevos (separá yemas y claras)

1 o 2 cucharadas de stevia o edulcorante

3 cucharadas colmadas (100 g) de queso crema o yogur griego

1 cucharada colmada (30 g) de proteína en polvo (o leche en polvo/maicena si no lo hacés keto)

Jugo y ralladura de 1 limón

Cobertura opcional:

100 g de yogur griego o queso crema

Ralladura de limón

1 cucharada de edulcorante

Preparación paso a paso

Paso 1: Preparar la base

En un bowl, batí las yemas con el queso crema o yogur, el edulcorante, la proteína en polvo y la ralladura de limón hasta lograr una mezcla suave.

Paso 2: Batir las claras

Llevá las claras a punto nieve con unas gotas del jugo de limón. Esto va a darle al budín su textura esponjosa característica.

Paso 3: Integrar

Sumá las claras a la mezcla de yemas con movimientos envolventes, para no perder el aireado del batido.

Paso 4: Hornear

Colocá la preparación en un molde de silicona o uno enmantecado con papel manteca. Cociná en horno o airfryer a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté apenas dorada.

Paso 5: Agregar la cobertura

Cuando el budín esté frío, cubrilo con la mezcla de yogur griego, edulcorante y ralladura de limón.

Con información de ParaTi