Budín nube sin harinas: liviano, alto en proteínas y listo en minutos
Un budín versátil, fácil y nutritivo, perfecto para disfrutar sin culpas a cualquier hora del día.
Si buscás un postre saludable, liviano y fácil de preparar, este budín nube sin harinas es una excelente opción. Su textura esponjosa y su alto contenido proteico lo convierten en una alternativa ideal para quienes siguen una alimentación equilibrada, una dieta keto o simplemente desean reducir el consumo de harinas y azúcares refinados. Se elabora con pocos ingredientes cotidianos y está listo en pocos minutos.
Tips y variaciones para potenciar la receta
- Versión salada: reemplazá el edulcorante por queso rallado y agregá hierbas frescas a gusto.
- Toque frutal: incorporá trocitos de frutillas o arándanos a la mezcla antes de hornear.
- Opción económica: usá leche en polvo en lugar de proteína; el resultado será igual de delicioso.
- Sabor extra: añadí ralladura de naranja o unas gotas de esencia de vainilla para darle un aroma especial.
Sin harinas ni azúcar: así se prepara el budín nube más esponjoso
Ingredientes
Para un molde de 15 x 5 cm (si usás uno más grande, duplicá las cantidades):
- 3 huevos (separá yemas y claras)
- 1 o 2 cucharadas de stevia o edulcorante
- 3 cucharadas colmadas (100 g) de queso crema o yogur griego
- 1 cucharada colmada (30 g) de proteína en polvo (o leche en polvo/maicena si no lo hacés keto)
- Jugo y ralladura de 1 limón
Cobertura opcional:
- 100 g de yogur griego o queso crema
- Ralladura de limón
- 1 cucharada de edulcorante
Preparación paso a paso
Paso 1: Preparar la base
En un bowl, batí las yemas con el queso crema o yogur, el edulcorante, la proteína en polvo y la ralladura de limón hasta lograr una mezcla suave.
Paso 2: Batir las claras
Llevá las claras a punto nieve con unas gotas del jugo de limón. Esto va a darle al budín su textura esponjosa característica.
Paso 3: Integrar
Sumá las claras a la mezcla de yemas con movimientos envolventes, para no perder el aireado del batido.
Paso 4: Hornear
Colocá la preparación en un molde de silicona o uno enmantecado con papel manteca. Cociná en horno o airfryer a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté apenas dorada.
Paso 5: Agregar la cobertura
Cuando el budín esté frío, cubrilo con la mezcla de yogur griego, edulcorante y ralladura de limón.
Con información de ParaTi
