El budín nube de limón que todos quieren probar: sin azúcar, sin harina y súper esponjoso

Lista de Ingredientes edulcorante: seis cucharadas soperas huevos: 3 ralladura de limón: 1 escencia de vainilla: 1 cucharada jugo de limón: 1 yogur griego: 250 gr maicena: 3 cucharadas

Si buscás un postre ligero, nutritivo y lleno de sabor, esta versión tipo budín de la clásica torta nube de limón es ideal. Basada en la receta original de la nutricionista Rocío Hughetti, nuestra adaptación mantiene la textura esponjosa y el delicioso sabor cítrico, pero en un formato más práctico para porciones individuales o para disfrutar en cualquier momento del día.

Este budín no solo es un deleite para el paladar, sino también una opción versátil: podés disfrutarla como merienda, postre después de la comida o incluso en un desayuno especial. Además, su preparación es más sencilla de lo que parece, y los ingredientes pueden adaptarse según tus preferencias y necesidades nutricionales.

Paso a paso: cómo hacer budín nube de limón

Separá las claras de las yemas.

Mezclá las yemas con la mitad del endulzante, la esencia de vainilla, la ralladura de limón, la maicena y el yogur griego hasta lograr una mezcla homogénea.

Batí las claras con el jugo de medio limón y el endulzante restante hasta punto nieve.

Incorporá las claras batidas a la mezcla de yemas en tres partes, haciendo movimientos envolventes para no perder aire.

Distribuí la preparación en moldes individuales tipo budín, previamente forrados con papel manteca o ligeramente engrasados.

Cociná en horno precalentado a 150 °C durante 40-50 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego llevá a la heladera al menos 4 horas antes de servir.

Tips para un budín nube perfecto

Podés cambiar el endulzante por azúcar mascabo, stevia u otro de tu preferencia, ajustando la cantidad al gusto.

Para un toque especial, agregá semillas de amapola a la mezcla de yemas y yogur.

Servila con frutas frescas como frutillas o arándanos para potenciar el sabor cítrico y sumar nutrientes.

Si buscás una versión más liviana, reemplazá el yogur griego por yogur descremado sin azúcar.

Créditos: La receta original de torta nube de limón fue creada por Rocío Hughetti (@levartenutrición); esta es nuestra versión en formato budín, práctica y deliciosa para disfrutar en cualquier momento.

Imagen generada con IA.