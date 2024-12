Burlas e insultos en Gran Hermano: Lourdes volvió a criticar a Luciana y causó indignación en redes 

Delfina De Lellis se fue Gran Hermano por los comentarios que hizo dentro de la casa que causaron repudio la audiencia del reality. Ahora, Lourdes Ciccarone volvió a criticar a Luciana Martínez, la joven trans, mientras la participante se encontraba en la misma habitación que ella.

Lourdes, como si no estuviera presente la participante, la insultó frente a su grupito de amigas en el dormitorio. «Igual, no modifica si escucha o no escucha», opinó Keila Sosa. Ahí, Ciccarone imitó una actitud de Luciana cuando duerme y disparó: «Hija de re mil….».

Inmediatamente, Martina Pereyra y Keila le hicieron señas a su amiga de que no dijera esas cosas enfrente de Martínez.

"HIJA DE PUTA, TARADA, HIJA DE RE MIL PUTA, LA MUDA ESTA" son algunos de los comentarios de Lourdes sumado a burlas que hacía contra Luciana, en complicidad con Keila y Martina



Luciana estaba DESPIERTA y ESCUCHÓ TODO#GranHermano pic.twitter.com/d4tGUZ2rr0 — TRONK (@TronkOficial) December 11, 2024

El momento en el que Lourdes opinó sobre Luciana Martínez y generó repudio en redes sociales

El video, que se viralizó, causó indignación entre los seguidores del reality. «El requisito principal de este casting era ser bullynera de profesión, mamita querida»; «Son malas, todo ese grupito es de malas personas pero la peor de todas es Lourdes»; «Lo bicha que es Lourdes, es peor que Delfina»; «La detesto a Lourdes, se nota que es más mala que la peste»; «A Lourdes no la quiero eliminada la quiero presa»; «Yo me pregunto si a los padres no les da vergüenza lo que ‘criaron'», fueron algunos de los comentarios que escribieron los internautas.

Estalló la polémica en Gran Hermano: los repudiables dichos contra Luciana que desataron letales críticas

A menos de una semana de comenzada la edición 2024 de Gran Hermano (Telefe), los participantes ya empezaron a tejer estrategias contra sus contrincantes. Así, Giuliano Vaschetto, Luca Figurelli, Carlos Tocco y Brian Alberto se juntaron a analizar a Luciana Martínez, la chica transgénero, e hicieron comentarios fuera de lugar que no tardaron en tener su reacción en el mundo virtual.

Lo cierto es que los hermanitos estaban hablando en el cuarto, cuando de repente el santafesino deslizó en referencia a la participante santacruceña: “soy re poco perceptible. De la chica Luciana, ¿qué onda? ¿Qué opinás de esa piba? ¿Qué es para vos?”, preguntándole a Braian, el vendedor ambulante.