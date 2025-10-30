Cachete Sierra y Fiorella Giménez se mudaron juntos y sorprendieron con su decisión de convivencia

Después de múltiples reconciliaciones y un vínculo marcado por la intensidad, Cachete Sierra y Fiorella Giménez finalmente decidieron convivir.

El actor y la bailarina, que se conocieron en 2021 y desde entonces protagonizaron una historia con más de un intermedio, dieron el paso definitivo y se mudaron juntos.

Cachete Sierra y Fiorella Giménez se mudaron juntos a una nueva casa

La noticia fue confirmada por Fio a través de su cuenta de TikTok, donde compartió un divertido video mostrando los preparativos de la mudanza y reveló cómo surgió la idea: “Mi contrato terminó inesperadamente, y Cachete me ofreció que nos fuéramos a vivir juntos. Acepté sin pensarlo mucho”, contó entre risas.

En el clip se puede ver al actor ayudando con las cajas, los muebles y hasta dejando listo el placard de su pareja. En un momento, ella bromeó: “Estoy feliz, mi amor”, dijo mientras él le daba un beso en la frente, aunque no tardó en notar que él había ocupado casi todo el placard.

Fiorella también mostró cómo organizaron su nuevo hogar: la casa tiene dos habitaciones separadas, cada una con su propio estilo. “La de Cachete es azul, muy varonil. La mía es rosa con detalles plateados, toda de princesa”, describió entre risas.

La bailarina confesó que la decisión de tener dos dormitorios fue pensada para mantener la armonía, pero también reconoció que no sabe si podrán sostenerlo: “Sinceramente, no sé qué tan funcional va a ser tener dos camas en dos habitaciones diferentes. Si no las usamos, va a ser al pedo”, lanzó divertida.

El nuevo hogar también tiene una integrante especial: Marta, la perra de Cachete, que acompañó todo el proceso de mudanza y recibió muchos mimos de Fiorella.

Las redes se llenaron rápidamente de mensajes de cariño y felicitaciones por el paso que dieron. Muchos fans destacaron la química y ternura que los caracteriza, mientras otros aplaudieron la idea de apostar a la convivencia sin perder la individualidad.

Con esta mudanza, Cachete Sierra y Fiorella Giménez sellan una etapa más madura de su relación.

Después de separarse en 2023 y nuevamente a fines de 2024, la pareja logró reencontrarse y hoy apuesta a un nuevo comienzo compartido, entre amor, humor y habitaciones separadas.