Enamorados: se conocieron las primeras imágenes de Nico Vázquez y Dai Fernández como pareja

A poco tiempo de confirmar “el inicio” de su vínculo amoroso, Yanina Latorre dio a conocer la primera imagen oficial de Nico Vázquez y Dai Fernández como pareja, ayer en Sálvese quien pueda (América TV). Además, dieron a conocer los futuros planes de los flamantes novios.

La foto que confirma el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

“Ahora se van en unos días a Filadelfia (Estados Unidos) para correr la carrera más importante, la carrera de Rocky. Van con un productor y dos chicos del equipo de la obra”, contó en primicia Latorre.

Y sumó: “Van a encontrarse con el equipo de Sylvester Stallone, porque el propio Stallone va a venir a ver Rocky a la Argentina. La negociación está muy avanzada”.

En las imágenes que trascendieron, se puede ver a los actores luciendo relajados, caminando juntos con un café en la mano.

“A él se lo ve feliz. Ya no es raro verlos juntos. Comparten los días en ambas casas”, opinó Yanina.