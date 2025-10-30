ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Enamorados: se conocieron las primeras imágenes de Nico Vázquez y Dai Fernández como pareja

Yanina Latorre mostró a la pareja caminando juntos por la calle y adelantó sus planes a futuro.

Redacción

Por Redacción

A poco tiempo de confirmar “el inicio” de su vínculo amoroso, Yanina Latorre dio a conocer la primera imagen oficial de Nico Vázquez y Dai Fernández como pareja, ayer en Sálvese quien pueda (América TV). Además, dieron a conocer los futuros planes de los flamantes novios.

La foto que confirma el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

Ahora se van en unos días a Filadelfia (Estados Unidos) para correr la carrera más importante, la carrera de Rocky. Van con un productor y dos chicos del equipo de la obra”, contó en primicia Latorre.

Y sumó: “Van a encontrarse con el equipo de Sylvester Stallone, porque el propio Stallone va a venir a ver Rocky a la Argentina. La negociación está muy avanzada”.

En las imágenes que trascendieron, se puede ver a los actores luciendo relajados, caminando juntos con un café en la mano.

A él se lo ve feliz. Ya no es raro verlos juntos. Comparten los días en ambas casas”, opinó Yanina.


Temas

Amor

Nico Vázquez

A poco tiempo de confirmar “el inicio” de su vínculo amoroso, Yanina Latorre dio a conocer la primera imagen oficial de Nico Vázquez y Dai Fernández como pareja, ayer en Sálvese quien pueda (América TV). Además, dieron a conocer los futuros planes de los flamantes novios.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios