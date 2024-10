¡Bake Off Famosos tendrá repechaje! Cuándo y cómo será la difícil competencia para volver

Jurado Bake Off Famosos.-

Lejos de llegar a su fin, Bake Off Famosos redobla la apuesta y habrá una segunda vuelta para los jugadores eliminados: a partir de este lunes, volverán los participantes que se fueron en las últimas semanas por decisión del jurado, que integran Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis. Todos los detalles de lo que pasará en el reality de pastelería de Telefe, que conduce Wanda Nara.

Bake Off Famosos: ¿cuándo y cómo será el repechaje?

Bake Off Famosos debutó con la participación de 14 famosos, conocidos por diferentes aptitudes fuera de las cocinas, y las eliminaciones no se hicieron esperar. Sin embargo, Telefe tenía preparada una sorpresa: con los buenos resultados en el rating del programa, decidieron que el éxito permanezca en pantalla a partir de la incorporación de cambios en los desafíos para los jugadores.

Por esa razón, este lunes Bake Off Famosos traerá de vuelta al juego a los participantes que ya fueron eliminados. Para superar esa prueba, deberán enfrentar la rigurosa decisión del jurado de Maru, «Betu» y Christophe, quienes tendrán que ser conquistados por el sabor.

Así, el repechaje de Bake Off Famosos saldrá al aire el próximo lunes 28 y miércoles 30 de octubre 2024 en su horario habitual, y habrá estaciones culinarias para los ocho eliminados, aunque habrá algunos que no serán de la partida. Sin embargo, se anticipan sorpresas, ya que sus cocinas no quedarán vacías.

Bake Off Famosos: ¿quiénes no serán parte del repechaje?

Si bien fueron parte del equipo inicial, Andrea del Boca y Karina Jelinek no jugarán en este repechaje de Bake Off Famosos. La decisión sorprendió a los seguidores del reality de pastelería, que esperaban que ambas volvieran a las cocinas.

Pero compromisos asumidos previamente al repechaje generaron que las dos artistas definieran no sumarse, por lo que la producción de Telefe decidió reemplazarlas: una actriz y una panelista ocuparán sus sitios, aunque por el momento no trascendieron sus nombres. ¡Sorpresa!