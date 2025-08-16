En esta época del año, en esta parte del mundo comienza la transición hacia la primavera y, con los cambios de temperatura, suelen aparecer los resfríos de estación. Entre los remedios caseros que se transmiten de generación en generación, el té de sauco se destaca como uno de los favoritos para acompañar los días de malestar. Pero, ¿qué tiene de especial esta planta y por qué cada vez más amantes de lo natural la recomiendan?

Cambio de temperaturas y resfrío: este té puede ser un buen aliado

El sauco (Sambucus nigra) es un arbusto cuyas flores y frutos se utilizan desde hace siglos en la medicina popular. Preparado en infusión, ayuda a aliviar síntomas como la tos, la fiebre, la congestión y la irritación de garganta. Gracias a sus propiedades antigripales, antiinflamatorias y antioxidantes, el té de sauco se ganó un lugar como acompañante natural frente a los resfríos.

Muchos recomiendan combinarlo con limón, miel o canela, potenciando sus beneficios y, de paso, convirtiéndolo en una bebida deliciosa y reconfortante.

El poder del sauco no termina en los resfríos. Sus flores son ricas en flavonoides, vitamina C, minerales y taninos, lo que le otorga una lista de beneficios que van desde mejorar la digestión, hasta ayudar en casos de bronquitis, asma o amigdalitis. También se utiliza en tratamientos de la piel para aliviar irritaciones, sarpullidos y caída del cabello. En el mundo de la cosmética natural, el sauco aparece en tónicos y cremas gracias a su efecto antiséptico y calmante.

Es importante remarcar que, aunque se trata de un remedio natural, no reemplaza a la medicina tradicional, ni es para todos. Los especialistas aconsejan evitar el té de saúco durante el embarazo, la lactancia, en niños pequeños o en personas alérgicas a la familia de plantas Caprifoliaceae (madreselvas). Como siempre, ante dudas lo mejor es consultar con un profesional de la salud.

Más allá de sus propiedades, lo cierto es que tomar una taza de té de sauco es un ritual de autocuidado. Ese momento en que el calor de la infusión reconforta el cuerpo y la mente, convirtiéndose en un pequeño gesto para transitar mejor los días de resfríos.

Cómo preparar té de sauco

Ingredientes

1 cucharada de flores secas de suaco (sauco) o 2 cucharadas si son frescas

1 taza de agua (aprox. 250 ml)

Miel o limón al gusto (opcional)

Preparación

Hervir el agua: Lleva la taza de agua a ebullición.

Añadir las flores: Coloca las flores de suaco en un infusor o directamente en la taza.

Verter el agua caliente: Vertí el agua hirviendo sobre las flores.

Reposar: Deja reposar de 5 a 10 minutos, cubriendo la taza para que no se escapen los aceites esenciales.

Colar y endulzar: Si pusiste las flores sueltas, cuela el té. Podés añadir miel o unas gotas de limón al gusto.

Tip extra: Beberlo caliente ayuda a aliviar la congestión y suavizar la garganta. Se recomienda tomar no más de 2 tazas al día.