Té de laurel en ayunas: por qué hay que tomarlo todos los días y para qué lo recomiendan 

El laurel es una planta aromática conocida por su uso en la cocina, pero también destaca por sus propiedades medicinales. Consumido en forma de té, en especial en ayunas, puede ayudar a mejorar distintos aspectos de la salud de manera natural.

Los increíbles beneficios de tomar té de laurel

Según especialistas en fitoterapia, el té de laurel es rico en antioxidantes, vitaminas y compuestos con acción antiinflamatoria. Tomarlo en ayunas potencia su efecto, ya que el organismo absorbe mejor sus nutrientes antes del primer alimento del día.

Entre sus beneficios más mencionados están la mejora de la digestión, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la regulación de los niveles de azúcar en sangre. También se le atribuye la capacidad de reducir la inflamación y aliviar molestias musculares o articulares.

Esta infusión es fácil de preparar: basta con hervir unas hojas frescas o secas en agua durante 5 a 10 minutos, colar y beber. Lo ideal es consumirla sin azúcar para aprovechar al máximo sus propiedades.

Por qué recomiendan tomar té de laurel en ayunas

Favorece la digestión y reduce la hinchazón abdominal.

Ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre.

Fortalece el sistema inmunológico.

Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.