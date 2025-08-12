Hidratación en invierno: Claves para evitar la deshidratación silenciosa

Durante el invierno es común que nos olvidemos de tomar suficiente agua. El frío puede hacer que no sintamos sed, lo que puede llevar a una deshidratación leve, pero significativa. Por eso, te contamos algunos consejos prácticos para mantener el cuerpo hidratado durante los meses del año en los que la temperatura es más baja.

Hidratación en invierno: ¿Por qué es importante no descuidarla?

Con la llegada del invierno, el cuerpo experimenta una disminución en la sensación de sed que, según especialistas puede alcanzar hasta el 40 %. Esta reducción, aunque pase desapercibida, puede provocar deshidratación silenciosa, afectando la energía, la concentración y hasta la salud de la piel.

Estas son algunas de las consecuencias que podría sufrir tu cuerpo:

Piel seca y agrietada : La falta de agua combinada con el aire frío pueden ser una combinación muy perjudicial para la piel : puede hacer que se vuelva seca, áspera y agrietada.

: La falta de agua combinada con el aire frío pueden ser una combinación muy : puede hacer que se vuelva seca, áspera y agrietada. Problemas respiratorios: La deshidratación puede causar que las vías respiratorias se sequen y se irriten, provocando tos. Esto también puede provocar una baja de defensas que favorece el contagio de resfríos.

puede causar que las vías respiratorias se sequen y se irriten, provocando tos. Esto también puede provocar una baja de defensas que favorece el contagio de resfríos. Fatiga y debilidad corporal: Nuestro cuerpo está compuesto por un 70% de agua , por lo que no proporcionársela puede causar debilidad y falta de energía.

, por lo que no proporcionársela puede causar debilidad y falta de energía. Dolor de cabeza y migrañas: Cuando el cuerpo no tiene suficiente agua, el volumen sanguíneo puede disminuir, lo que afecta el flujo de oxígeno al cerebro y puede desencadenar dolor de cabeza .

y puede desencadenar . Problemas digestivos: La falta de agua puede causar problemas digestivos como estreñimiento y dificultar la digestión de los alimentos.

Hidratación en invierno: Claves para evitar la deshidratación silenciosa

Para mantenerte hidratado en invierno, existen hábitos sencillos que pueden hacer la diferencia como beber agua regularmente, aunque no tengas sed. A continuación una lista detallada: