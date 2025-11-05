Cande Tinelli rompió el silencio tras la denuncia de su hermana Juanita: “Está difícil el tema”

Cande Tinelli rompió el silencio en medio del conflicto familiar que atraviesan los Tinelli, antes de regresar de Uruguay, donde se encontraba grabando el reality del clan, la hija de Marcelo Tinelli habló con el programa A la Tarde (América) y se refirió tanto al preocupante episodio que vivió su hermana Juanita como a la relación actual entre ambas.

Cande Tinelli, sincera sobre el conflicto con Juanita: “Estamos sosteniendo todos los frentes”

“Yo no hablé con Juani, creo que papá ha tenido alguna que otra charla. Está difícil el tema”, expresó con sinceridad, dejando en claro que la distancia entre ellas es real. Las declaraciones surgieron después de que Juanita hiciera público un alarmante mensaje en redes, donde aseguró haber recibido una amenaza de muerte y deslizó que no debía “pagar por los actos” de su padre.

Con tono cauteloso, Cande confirmó que la familia ya está tomando medidas: “La denuncia va a ser ratificada. Yo no recibí amenazas, pero fue para todos. La recibió Juani, pero fue para todos”, explicó.

En cuanto al impacto emocional que este hecho generó dentro del entorno, la cantante optó por enviar un mensaje conciliador: “Estos fueron días muy movidos en la familia. Hay que concentrarse en el núcleo familiar. Estamos sosteniendo todos los frentes que se abrieron. Se va a resolver todo en familia y con mucho amor, como siempre”.

Las palabras de Cande llegan en un momento delicado para los Tinelli, marcado por rumores, tensiones y declaraciones cruzadas.