Escándalo con Candela Arizaga: qué habría exigido la novia de Facundo Moyano para hacer un trámite

Candela Arizaga, la actual pareja de Facundo Moyano, quedó envuelta en una nueva polémica después de que en LAM (América TV) revelaran una particular situación que habría protagonizado al presentarse en una oficina pública para realizar un trámite de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La información fue difundida por Pepe Ochoa, quien aseguró que la modelo habría solicitado que cerraran el sector donde debía ser atendida para evitar el contacto con otras personas. Según el relato del panelista, el pedido fue rechazado por el personal del lugar.

El episodio trascendió en medio de la exposición mediática que Arizaga y el exdiputado nacional vienen atravesando durante las últimas semanas.

Qué pasó con Candela Arizaga cuando fue a tramitar su DNI

Durante la emisión de LAM, Pepe Ochoa presentó un enigmático sobre una figura conocida que habría intentado obtener un trato especial en una dependencia pública.

Finalmente, el panelista reveló que se trataba de Candela Arizaga, quien se habría presentado en una oficina de Mar del Plata para realizar una gestión vinculada con su documentación.

De acuerdo con su versión, la modelo habría enviado previamente a una asistente para solicitar que se cerrara el sector de atención al público mientras ella realizaba el trámite.

“Viene Candela, quiere cerrar el piso”, habría sido el pedido transmitido por la asistente, según reconstruyó Ochoa.

El periodista también aseguró que Arizaga pretendía ingresar acompañada por personal de seguridad porque temía que otras personas se acercaran a ella.

Sin embargo, el pedido no habría sido aceptado por los empleados de la dependencia, quienes habrían mantenido la atención habitual.

Hasta el momento, no trascendió una declaración pública de Arizaga que confirme o desmienta esta versión.

Candela Arizaga y Facundo Moyano: una relación marcada por la exposición mediática

El episodio se conoció después de varias semanas de fuerte repercusión mediática alrededor de la relación entre Candela Arizaga y Facundo Moyano.

La pareja estuvo recientemente en el centro de distintas noticias vinculadas con su vida privada y una situación judicial que tuvo amplia cobertura en los programas de espectáculos.

En ese contexto, Arizaga también habló públicamente sobre su vínculo con el exdiputado y la posibilidad de casarse.

Durante una entrevista en DDM (América TV), recordó un viaje romántico que compartieron en España y contó que habían tenido una especie de compromiso simbólico, aunque sin anillo.

Ahora, la versión difundida en LAM volvió a colocar a la modelo en el centro de la escena, esta vez por un supuesto pedido de trato preferencial durante un trámite público.

Por el momento, el episodio se conoce únicamente a partir del relato televisivo y no hay una confirmación independiente sobre las circunstancias en las que ocurrió.