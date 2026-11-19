Leandro Paredes quedó envuelto en una nueva polémica mediática después de que circularan versiones sobre un supuesto encuentro con la China Suárez en París, durante 2021. Los rumores generaron repercusiones en el mundo del espectáculo y, según trascendió, el futbolista de Boca Juniors habría reaccionado con un fuerte enojo contra Ángel de Brito.

La información fue publicada este jueves 19 de noviembre por Ciudad Magazine, a partir de las declaraciones de Juan Etchegoyen en el programa Nuevo Día, donde se dieron a conocer detalles de la presunta reacción del jugador de la Selección Argentina.

El enojo de Leandro Paredes con Ángel de Brito por la China Suárez

La controversia comenzó cuando Ángel de Brito se refirió a un supuesto encuentro que la China Suárez habría mantenido con otro futbolista durante su estadía en París en 2021, en medio del escándalo que involucró a Mauro Icardi y Wanda Nara.

Aunque inicialmente no mencionó nombres, las pistas difundidas provocaron que en las redes sociales comenzaran a señalar a Leandro Paredes.

“Me dijeron que a Paredes le enojó sobremanera todo esto, al punto que le habría mandado un mensaje a Ángel”, aseguró Juan Etchegoyen.

El periodista agregó que el malestar habría sido tan importante que también existieron contactos con distintos medios de comunicación.

“Incluso, alguien de Boca me dijo que Leandro llamó hasta a los medios de comunicación”, sostuvo.

Sin embargo, posteriormente aclaró que habría sido el representante del futbolista quien realizó las gestiones para intentar frenar la repercusión del tema.

Qué pasó entre Leandro Paredes y Camila Galante tras los rumores

Las versiones también alcanzaron a Camila Galante, esposa de Leandro Paredes desde 2017 y madre de sus tres hijos.

Según relató Etchegoyen, el futbolista habría mantenido una conversación telefónica con su pareja después de enterarse de lo que se estaba diciendo públicamente.

“Cuando se enteró, post-entrenamiento de Boca en Buenos Aires, primero habló con Camila Galante por teléfono unos 20 minutos”, detalló el periodista.

El panelista describió ese intercambio como una conversación tensa, aunque no trascendió qué hablaron ni existe confirmación pública de una crisis matrimonial.

La decisión de Ángel de Brito después de la polémica

En medio de las repercusiones, Paula Galloni señaló que Ángel de Brito retiró del perfil de Instagram de Bondi Live el fragmento en el que hablaba del supuesto futbolista involucrado con la China Suárez.

Además, el conductor de LAM realizó una aclaración pública sobre las versiones que circularon.

“Lo de Paredes se hizo un enigmático que a mí no me consta, no tengo nada que ver”, expresó De Brito.

También negó haber recibido un llamado directo del jugador y aseguró que nunca confirmó que hubiera existido un encuentro entre Paredes y la actriz.

La China Suárez también salió a desmentir las versiones

La polémica provocó una fuerte reacción de Eugenia Suárez, quien utilizó sus historias de Instagram para rechazar las especulaciones sobre su vida privada.

“Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco”, expresó la actriz, visiblemente molesta por las versiones difundidas.

De esta manera, el supuesto vínculo entre la China Suárez y Leandro Paredes continúa siendo un rumor sin confirmación.

Mientras tanto, el futbolista quedó en el centro de una controversia que también involucró a su familia y a varios periodistas de espectáculos.