Carla salió de la casa de Gran Hermano en un emotivo momento y fue criticada por el panel

Luego de varios días de espera Carla «La Chula» Stéfano finalmente dejó la casa de Gran Hermano para reencontrarse con su familia, en un emotivo momento que la hizo llorar a ella y a sus compañeros.

Carla había expresado desde los primeros días en la casa que extrañaba mucho a su familia, especialmente a sus 4 hijos. Luego de ser salvada de la placa por su compañero Martín Ku, la participante anunció que abandonaría la casa por voluntad propia.

«Desde el día 2 que estoy acá, que pasan los días y cada vez extraño más. Como esta Casa me humanizó mucho más de lo que soy, me di cuenta que no soy feliz estando separada tanto tiempo de mis hijos.» había expresado la abogada y comerciante en aquella ocasión.

Finalmente, ayer llegó el día en el que Chula se reencontró con sus hijos. Antes de salir de la casa se despidió de sus compañeros. «Brillen, brillen, los recontra quiero ¡Gracias!» exclamó antes de salir para ingresar al estudio de Telefe. La más afectada por la salida de la jugadora fue Juliana «Furia», quién comenzó a llorar y a decirle «No te vayas» a lo que Carla respondió «No me llores».

Al llegar al debate de Gran Hermano, Chula fue recibida por sus 4 hijos y su pareja, en un emotivo momento que conmovió al público. «Hola hermoso de mami» le dijo la abogada a su hijo más pequeño, mientras se fundía en un abrazo con toda su familia.

En ese momento, Chula no sabía la paliza psicológica que le esperaba en el estudio. Una vergüenza lo que hemos visto esta noche, más aún viniendo de un reality que “vela por la salud mental de sus participantes”…🙄 #GranHermano

pic.twitter.com/rYcyfTFLbx — Anaa ❤️ (@efan_nafe2) January 17, 2024

HORRIBLE LO QUE HICIERON CON CHULA HORRIBLE.



Solo quería salir para estar con su familia y lo único que hicieron fue hostigar violentamente a una participante que necesitaba todo menos ese maltrato.



Me quedo con esto❤️ #GranHermano pic.twitter.com/LWqk80fDMX — CHUKI 🪓💅 🏳️‍🌈🇦🇷 (@RodriCba_) January 17, 2024

Sin embargo, la alegría duró poco ya que al sentarse en el Debate de Gran Hermano fue duramente increpada por los panelistas.

«Dejame decirte algo, la forma en la que te vas del programa, sacándole el lugar a una persona de formar parte, me da vergüenza ajena. Una falta de respeto a la producción que está yendo a comprarte el papel higiénico y conteniendo a tu familia» le reclamó Gastón Trezeguet, ex participante del certamen.

Por su parte Eliana Guercio dijo no creer sus motivos para abandonar el certamen: «Horrible todo, el primer día que vos lloraste les dije a todos que no te creía una lágrima, porque no vi ninguna. Yo soy madre, tengo 47 años, tengo cuatro hijos y sé perfectamente que a las 24 horas de no ver a mi hija no me voy a poner a hacer un berrinche en la cama».

«Para mí es una falta de respeto para todos nosotros que estamos acá, es para entrar a ganar, no para hacerse famosa y después ver qué haces con eso.» continuó su crítica Guercio. «Siento que entraste a vender tu comercio, utilizaste Gran Hermano y saliste, cuando había un montón de gente desesperada por entrar porque es el programa más importante de la televisión» le dijo la panelista Sol Pérez.

Twitter: indignados y en contra del panel

Los usuarios de Twitter y espectadores del programa se mostraron enojados con el panel del debate de Gran Hermano por las duras críticas que recibió la, ahora, ex participante. Por su puesto, expresaron su descontento con memes y cómicos tuits.

