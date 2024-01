Carla durísima contra sus compañeros días antes de salir de Gran Hermano «Es una babosa»

Carla Stéfano, abogada, comerciante y participante de Gran Hermano, finalmente saldrá de la casa más famosa del país. La jugadora desde los primeros días venía manifestando que extrañaba mucho a su familia, específicamente a sus 4 hijos.

Luego de ser salvada de la placa por Martín Ku, líder de la semana, Carla oficializó que dejará la casa por decisión propia esta misma semana. «Los motivos lo saben todos, lo sabés vos, lo sabe Gran Hermano, y cada vez que hablo del tema me emociono. Yo sobrestimé mi capacidad de desapego con mis hijos» le dijo la abogada a Santiago del Moro.

Entre los «hermanitos» se especula con la llegada de un reemplazo para la participante que sale, incluso algunos especulan que entrará nuevamente Walter «El Alfa» Santiago uno de los participantes más populares y polémicos de la edición anterior.

A días de su salida de la casa, a Carla se la ve más relajada al punto que se animó a hacer cosas que casi no hizo hasta ahora dentro de la casa. Opinar sobre el juego y sobre los participantes que le caen mal. Así, en un charla con Florencia y Joel confesó que le cae muy mal Denisse.

«¿Quién te cae mal y por que?» pregunto Joel. «Denisse» contestó la comerciante sin vueltas, ante las risas de sus compañeros por la rapidez de su respuesta.

«Me cae mal por varios motivos. Primero, categoría no caracol ya babosa, sub caracol.» explicó la participante y luego imitó de forma burlona como camina la jugadora.

«21 años y lo único que la veo hacer es piedra, papel o tijera. Segundo, amarreta. Que desgraciada de mierd*. Tiene dos cosos llenos de maquillaje, le dije el primer día ‘¿Me prestas el delineador?’ bueno, lo usé, al segundo día me dice ‘Bueno mira, ya no me queda me tengo que quedar acá 6 meses’ un poco más me dice que me deje de romper las pelotas» continuó muy enojada Carla.

«21 años y estas media hora para hacerse una cola de caballo, no se que le pasa con el pelo bolud*, la agarraría de noche y la pelaría.» siguió su queja la jugadora.

«¿Vos viste que fue la que más levantó en la casa? ¿Qué opinas de eso?» le preguntó Florencia.

A lo que Stefano contestó: «Disiento radicalmente. No fue la que más levantó, es la que más desesperada está, prueba con uno y con otro para ver quien le da bola. Le falta un cartel de disponible como los taxis. Yo si fuera hombre, una muchacha tan babosa no me mueve un pelo, le falta vida, adrenalina, personalidad y algo interesante.»

Pero Denisse no fue la única victima de los descargos de la abogada. Más tarde, en una charla con Agostina y Rosina la jugadora dio su opinión sobre «El Mazana».

“Para mi Manzana no aporta nada, no me gustan sus canciones, no me gusta como canta, no se conoce las diez canciones que tiene. No dice cosas interesantes, no sabe hablar, no hace nada, solamente come, duerme y canta ‘Que ha pasao” opinó Carla a días de salir de la casa.