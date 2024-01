El fin de «Las Furiosas» en Gran Hermano: por qué Juliana se alejará de Agostina

El fin de “Las Furiosas” en Gran Hermano es un hecho. Juliana confirmó que se alejará por completo de Agostina. Furia responsabilizó a la expolicía por la eliminación de Catalina.

Furia disparó contra Agostina en una charla que mantuvo con Carla, quien se irá del juego por decisión propia. “Yo con Agos no me llevo. Me llevo más con vos y con coso (Cata). Con Agos me llevo muy poco y ella se lleva mejor con los demás”, dijo la doble de riesgo.

“Yo sé que si Agos muta, va a mutar para el lado de Licha. Y yo me voy a poner re perra, me voy a volver a quedar sola porque ni en pedo me uno a esa gente”, aseguró Furia, pese a la buena onda que parece haber actualmente entre ambos.

“Lo que no puedo creer es que por un quilombo que armó Agostina termine saliendo Catalina”, señaló Juliana, recordando el cruce de la médica con Emmanuel.

“Si te vas vos, yo a Agostina no la quiero de mi lado, posta. Ni en pedo. Que se arregle sola. Hay cosas que no me cierran”, le confió Furia a Chula. El mismo comentario le hizo a Federico, El Manzana.

Gran Hermano: a Furia le da «asco» Agostina

“Cada vez que dice ‘Agostina’ me dan ganas de vomitar”, disparó durísima Juliana cuando Gran Hermano llamó a la entrerriana.

“Aparte cerrá el o…. Se fue tu amiga, callate un poco. Hacete un poco la triste por lo menos”, continuó Furia contra Agostina, no creyendo en sus lágrimas.

“No quiero ni que me diga ‘buen día’. Después le voy a pedir que tengamos una charla, le voy a pedir que no me hable más. Que se vaya para el grupo de Lisandro”, finalizó Juliana, poniéndole punto final al grupo que supo formar. ¿Cómo seguirá su estrategia de juego?