Gran Hermano reveló qué hubo detrás del coqueteo entre Furia y Lisandro

El sorpresivo acercamiento entre Juliana, La Furia y Lisandro en Gran Hermano sigue siendo un tema de conversación dentro de la casa.

Los jugadores se habían mostrado muy distantes en el reality y habían protagonizado varias polémicas. Sin embargo los fanáticos notaban cierta conexión entre ellos.

De esta manera, de a poco Furia y Licha se fueron acercando y esa conexión ilusionó al público que los veía como una potencial pareja.

Todo comenzó con algunos besos sugerentes, mimos, siestas y hasta masajes. Sin embargo todo tiene un por qué. Fue así que Gran Hermano sacó a relucir la verdad de lo que pasó con los jugadores.

Como los participantes aún no pueden administrar de manera efectiva la comida de la semana, GH les propuso un desafío a Furia y Licha a cambio de una canasta de frutas y una caminadora: «Tienen que hacerles creer a toda la casa que entre ustedes pasa algo«, les propuso el Big.

Lisandro aceptó sin dudarlo porque quería más alimentos. Juliana se mostró muy contenta y afirmó que Gran Hermano le estaba dando un «regalo más que un desafío». Esto dejó en claro que la relación puede llegar a prosperar pero por ahora solo fue estrategia de juego.

El fin de «Las Furiosas» en Gran Hermano

El fin de “Las Furiosas” en Gran Hermano es un hecho. Juliana confirmó que se quiere alejar por completo de Agostina. La responsabiliza por la eliminación de Catalina, su aliada en la casa de Gran Hermano.

Furia disparó contra la expolicía en una charla con Carla. «Yo con Agos no me llevo. Me llevo más con vos y con coso (Cata). Con Agos me llevo muy poco y ella se lleva mejor con los demás”, dijo la doble de riesgo.

“Yo sé que si Agos muta, va a mutar para el lado de Licha. Y yo me voy a poner re perra, me voy a volver a quedar sola porque ni en pedo me uno a esa gente”, aseguró Furia.