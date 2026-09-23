Carlos Mata reapareció tras su operación de columna: cómo sigue su salud y qué contó de su recuperación

Carlos Mata reapareció públicamente después de varias semanas alejado de las redes sociales y contó cómo continúa su recuperación tras someterse a una operación en la columna cervical. El actor y cantante venezolano, de 74 años, publicó un video desde la clínica para llevar tranquilidad a sus seguidores.

El artista, muy recordado en Argentina por haber protagonizado Déjate querer junto a Catherine Fulop, confirmó que la intervención se realizó el pasado 3 de septiembre y aseguró que evoluciona favorablemente.

“Vamos bien, poco a poco”, expresó Mata, quien apareció utilizando un collarín y agradeció las muestras de cariño que recibió durante las últimas semanas.

Según publicó La Nación, el actor explicó que fue intervenido en la zona superior de la columna vertebral y aseguró que todo avanza hacia una pronta recuperación.

Carlos Mata contó cómo sigue después de la operación de columna

La aparición de Mata generó inicialmente preocupación por las imágenes desde el centro de salud. Sin embargo, fue el propio actor quien decidió explicar qué le había ocurrido y transmitir tranquilidad.

“Mi gente amada, mucho tiempo desconectado, pero con ustedes siempre en mi corazón”, expresó al retomar el contacto con sus seguidores.

Luego confirmó cuándo había pasado por el quirófano: “La cirugía en las cervicales, en la parte superior de la columna vertebral, me la hice el 3 de septiembre”.

Pese a que todavía atraviesa el proceso postoperatorio, Mata se mostró optimista y aseguró que “todo va en rumbo a una pronta recuperación”.

Además, anticipó que continuará contando novedades a medida que avance su recuperación.

Por qué tuvieron que operar a Carlos Mata

La cirugía no fue una intervención imprevista. Carlos Mata había anticipado que debía operarse debido al deterioro que presentaba en la zona cervical.

Antes de ingresar al quirófano había explicado que prácticamente “no tenía discos en esa zona”, situación que finalmente llevó a los médicos a realizar la intervención.

El procedimiento se concretó a principios de septiembre y desde entonces el actor permaneció prácticamente alejado de las redes.

Carlos Mata también desmintió rumores sobre su muerte

Su ausencia había generado preocupación entre sus seguidores y, además, en redes sociales comenzaron a circular versiones falsas que aseguraban que había muerto.

Un día antes de la operación, Mata decidió desmentir personalmente esos rumores. Incluso recurrió al humor para enfrentar las noticias falsas y pidió a sus seguidores que no creyeran en ese tipo de publicaciones.

Ahora, varias semanas después de la intervención, el actor volvió a mostrarse y confirmó que continúa recuperándose.

“Gracias por su apoyo, cariño y oraciones. Los he sentido conmigo”, expresó.

La reaparición llevó tranquilidad a sus fanáticos, mientras Carlos Mata continúa con el postoperatorio y promete mantenerlos informados sobre su evolución.