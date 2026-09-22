Qué le pasó a Carlos Mata, el galán de Catherine Fulop en “Déjate querer”: fue operado y está internado

Carlos Mata, uno de los grandes galanes de las telenovelas de los años 80 y 90, reapareció desde una clínica y explicó el motivo de su internación. El actor venezolano de 74 años fue sometido a una cirugía cervical y llevó tranquilidad sobre su recuperación.

La imagen de Carlos Mata desde la cama de una clínica, con un collarín cervical, generó preocupación entre sus seguidores. El actor venezolano, recordado en la Argentina por haber protagonizado junto a Catherine Fulop la exitosa telenovela Déjate querer, decidió contar personalmente qué le ocurrió.

El artista, de 74 años, confirmó que el pasado 3 de septiembre fue sometido a una intervención quirúrgica en la zona cervical de la columna vertebral y que actualmente se encuentra transitando el período de recuperación.

La información fue difundida inicialmente por el propio Mata a través de sus redes sociales y posteriormente recogida por medios como TN, Ciudad Magazine y PrimiciasYa. Las distintas publicaciones coinciden en que el actor evoluciona favorablemente y que fue él mismo quien buscó llevar tranquilidad a sus seguidores.

Qué le pasó a Carlos Mata y por qué tuvo que ser operado

Después de permanecer varias semanas alejado de las redes sociales, Mata reapareció en un video grabado desde el centro médico. Allí explicó que la operación se realizó en la parte superior de su columna.

“La cirugía en las cervicales, en la parte superior de la columna vertebral, me la hice el 3 de septiembre, pero todo va en rumbo a una pronta recuperación”, contó el actor.

Antes de ingresar al quirófano, Mata ya había adelantado que debía someterse a la intervención y había explicado que prácticamente “no tenía discos” en esa zona, según reprodujo TN.

Por el momento, el actor no brindó un diagnóstico médico más específico ni mayores precisiones sobre el procedimiento, por lo que no corresponde atribuir la cirugía a otra enfermedad o condición diferente de la que él mismo describió.

Carlos Mata llevó tranquilidad desde la clínica

Aunque su imagen con un inmovilizador cervical despertó inquietud, el propio artista aseguró que su recuperación avanza favorablemente.

“Mi gente amada, mucho tiempo desconectado, pero con ustedes siempre en mi corazón. Vamos bien, poco a poco. Les iré contando”, escribió.

Además, agradeció las muestras de afecto que recibió durante las últimas semanas: “Gracias por su apoyo, cariño y oraciones. Los he sentido conmigo”.

Medios venezolanos también reprodujeron el mensaje y señalaron que Mata se encuentra atravesando la etapa de rehabilitación posterior a la cirugía.

El falso rumor sobre la muerte de Carlos Mata

La preocupación por su salud se produjo pocas semanas después de otro episodio que obligó al actor a aparecer públicamente.

A comienzos de septiembre circularon en las redes sociales publicaciones falsas que aseguraban que Carlos Mata había muerto. El propio protagonista de Cristal tuvo que desmentirlas cuando se encontraba a punto de someterse a la operación.

“No caigan en la oscura trampa de estos tenebrosos”, expresó entonces para advertir a sus seguidores sobre la información falsa.

Carlos Mata y Catherine Fulop, una pareja inolvidable de “Déjate querer”

Para el público argentino, Carlos Mata está especialmente ligado a Catherine Fulop. Los actores fueron los protagonistas de Déjate querer, la telenovela emitida por Telefe en 1993 en la que interpretaron a Andrés Machado y Bárbara Sánchez.

Pero su trayectoria ya era reconocida internacionalmente. El venezolano se había convertido en uno de los galanes más populares de la televisión latinoamericana gracias a producciones como Cristal, donde compartió protagonismo con Jeannette Rodríguez.

Más de tres décadas después de aquel éxito junto a Fulop, la aparición de Mata desde una clínica volvió a movilizar a quienes siguieron sus novelas. Esta vez, sin embargo, fue el propio actor quien buscó transmitir tranquilidad: la cirugía ya fue realizada y, según contó, avanza “poco a poco” hacia su recuperación.