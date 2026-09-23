Investigan en Chubut un joven que se habría caído del techo de la universidad de Comodoro Rivadavia

Investigan un hecho donde un joven resultó herido en la ciudad chubutense. Foto: Comodoro Noticias.

Investigan en Comodoro Rivadavia la caída de un joven en las inmediaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Habría ocurrido en el techo de la casa de altos estudios.

Caída de un joven en Comodoro Rivadavia: qué se sabe

Según indicó ADN Sur fue alrededor de las 9 de la mañana. Acudió personal de salud y constataron que una persona menor de edad estaba herida.

El medio local El comodorense señaló que el joven habría subido por una escalera caracol que hay en la parte posterior del edificio.