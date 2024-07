Isabel Macedo reveló detalles de su pelea con Pampita: «Elijo ser buena»

Isabel Macedo fue invitada al programa “Nave Nodriza”, que conduce Moria Casán, y dio detalles de la pelea que mantuvo con Carolina «Pampita» Ardohaín en el año 2010 cuando protagonizaba una novela con Benjamín Vicuña. La actriz y la modelo se encontraron en una fiesta en Punta del Este y, según trascendió, Pampita agarró de los pelos a la actriz, acusándola de buscar a su marido y de querer conquistarlo.

📺 El culebrón de la infidelidad 14 años después: capítulo Isabel Macedo – Pampita



🗨️ "Vivo todo el tiempo en el momento, no me acuerdo ni qué pasó ayer", dijo la actriz



Por ese entonces, Isabel Macedo estaba recién separada de Facundo Arana y su carrera actoral estaba en pleno crecimiento. También deslumbraba en la pantalla chica el galán chileno con su papel en «Don Juan y su bella dama».

Isabel Macedo recordó su pelea con Pampita

Macedo nunca quiso referirse mucho a este tema porque optó por no exponer su vida privada. Sin embargo, durante la charla con Moria Casán reveló algunos detalles de la histórica pelea. “Soy más buena yo. Te desmayás si te cuento. No soy brava. Bah, sí, si me enojo soy malísima. Pero, en este caso, fui buenísima. Elijo ser buena”, afirmó la actriz.

“Yo soy súper respetuosa. No soy violenta, ni digo cosas feas de la gente. Yo trabajo desde los seis años. No tengo ni idea qué hizo (Benjamín Vicuña) en ese momento. De verdad no es algo que ocupe un lugar en mi cabeza. Trato de que los pensamientos inútiles no ocupen lugar. Yo después me fui a mi casa y no pasó nada más. Si la veo hoy (a Pampita) está todo bien, puedo compartir un evento o un mismo lugar”, aseguró Isabel.

Además, remarcó que su compañero de elenco no había tratado de conquistarla: «No, para nada, nada que ver el cuento. Yo estaba sola, estaba separada. También cuando estás separada, después de tantos años de estar con alguien, viene cualquiera, sea quien sea, y te dice: ‘Sos linda, inteligente, amorosa’. Ya ahí linkean y no quiere decir que sea de esa manera».

Lo cierto es que por ese entonces, Isabel Macedo se había acercado a una comisaría uruguaya para denunciar a la modelo por la agresión que había recibido.

La pelea entre Isabel Macedo y Pampita: «La agarró de los pelos»

En una oportunidad, la periodista Connie Ansaldi, que vio toda la situación de cerca se animó a contar qué había ocurrido: «Ella la agarró de los pelos y ahí fuimos todos corriendo de atrás. La separaron los de seguridad, yo atajé a Pampita y le dije: ‘Acá no’. Y ella me decía: ‘Esta hdp venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos'».

«Yo le decía que la culpa era de su marido, porque si vos tenés una amante y la llevás a tu casa donde vive tu mujer… la culpa la tiene el marido», recordó Connie Ansaldi.

