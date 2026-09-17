Carolina Papaleo sospechó de su pareja, contrató a una detective y descubrió lo que él le ocultaba

Carolina Papaleo sorprendió al revelar una historia desconocida de su vida sentimental. La actriz contó que comenzó a detectar contradicciones en el relato del hombre con el que mantenía una relación y tomó una decisión inesperada para saber qué estaba ocurriendo.

Carolina Papaleo reveló que llegó a contratar a una detective privada para investigar a una pareja después de comenzar a sospechar que no le estaba contando toda la verdad. La actriz recordó la particular experiencia durante su visita a Iluminadas, el programa que conduce Iliana Calabró por la TV Pública.

Todo comenzó cuando algunas explicaciones del hombre con el que estaba saliendo dejaron de convencerla. Él aseguraba estar separado y vivía en la Costa, dentro de un barrio cerrado, por lo que Papaleo no tenía demasiadas posibilidades de comprobar personalmente qué estaba sucediendo.

Con las dudas instaladas, primero realizó sus propias averiguaciones. Sin embargo, llegó un momento en el que decidió recurrir a alguien que pudiera confirmar o descartar sus sospechas.

Carolina Papaleo y la decisión de contratar a una detective privada

La actriz recurrió a una amiga productora y le pidió ayuda para conseguir a alguien que pudiera investigar la situación, pero con una condición: quería absoluta reserva.

La búsqueda dio resultado y recibió tres contactos. Entre ellos había una mujer y Papaleo decidió contratarla porque consideró que podría comprender mejor lo que estaba intentando averiguar.

“Yo necesito un detective, necesito saber, corroborar”, recordó sobre aquel momento.

Según relató la actriz y publicó LA NACION, la respuesta llegó apenas al día siguiente. La investigación apuntaba a que el hombre había retomado el vínculo con su esposa, pese a que él le había asegurado que estaba separado. Uno de los datos que encendió definitivamente las alarmas fue un viaje que había realizado al exterior con ella.

Qué hizo Carolina Papaleo después de conocer el resultado

Una vez que tuvo la información, Papaleo decidió enfrentar la situación y terminar la relación. No reveló públicamente la identidad del hombre ni precisó exactamente cuándo ocurrió aquel episodio.

La actriz explicó que comenzó a unir diferentes datos hasta llegar a una conclusión: las explicaciones que había recibido no coincidían con lo que estaba descubriendo.

“Lo único que me cerraba era que habías vuelto con tu mujer”, recordó que le planteó cuando finalmente se encontraron.

Papaleo aseguró que no buscó generar un conflicto con la esposa del hombre. Su intención, explicó, era saber si las sospechas que tenía eran ciertas y tomar una decisión sobre su propia relación.

Finalmente, aquella investigación privada terminó confirmando que sus dudas tenían fundamento y la llevó a ponerle punto final al vínculo.

El presente de Carolina Papaleo

Mientras aquella historia pertenece a su pasado sentimental, Carolina Papaleo atraviesa un presente marcado por el teatro. La actriz se incorporó recientemente a El secreto, la obra encabezada por Gerardo Romano en el Teatro Multitabaris.

Su llegada al espectáculo también significó el reencuentro artístico con Romano, con quien compartió pantalla en Zona de riesgo, una de las ficciones recordadas de la televisión argentina de comienzos de los años 90.