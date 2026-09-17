Una exparticipante de Gran Hermano reveló que Franco Colapinto la invitó a encontrarse y contó por qué dijo que no

Luana Fernández sorprendió al contar que mantuvo conversaciones privadas con Franco Colapinto antes de que el piloto alcanzara popularidad masiva. La exparticipante de Gran Hermano reveló que él llegó a invitarla a un encuentro, pero ella decidió no ir por un particular motivo.

Después de su paso por Gran Hermano Generación Dorada, Luana Fernández visitó LAM y sorprendió al revelar algunos detalles desconocidos de su vida sentimental. Entre ellos apareció un nombre inesperado: Franco Colapinto.

La exparticipante del reality aseguró que mantuvo conversaciones por redes sociales con el piloto argentino antes de que se convirtiera en una figura de enorme popularidad. Incluso contó que en una oportunidad recibió una invitación para encontrarse con él, aunque finalmente la cita nunca se concretó.

Luana Fernández contó cómo comenzó a hablar con Franco Colapinto

Durante su participación en LAM, Luana explicó que seguía a Colapinto desde antes de su salto a la fama y que, en un determinado momento, comenzaron a intercambiar mensajes.

La historia avanzó hasta que llegó una propuesta concreta. Según relató la joven, el piloto la invitó durante una Navidad a la casa de Bizarrap, pero había una razón que le impedía aceptar.

“Me hablaba con Colapinto. Yo lo seguía hace mucho, antes de que se hiciera conocido y ahí empezamos a hablar”, relató. Luego reveló que cuando recibió la invitación estaba pasando las fiestas con la familia de quien entonces era su novio, por lo que decidió no asistir.

Según publicó Revista GENTE, Fernández explicó que aquella situación ocurrió antes de que Colapinto alcanzara el nivel de exposición pública que tiene actualmente.

Luana Fernández habló de sus vínculos con otros famosos

La revelación sobre Colapinto surgió mientras Luana repasaba algunos de los nombres conocidos con los que tuvo algún tipo de acercamiento antes de ingresar a Gran Hermano.

Durante la charla también se refirió a los rumores que la habían relacionado con Enzo Fernández, aunque negó haber mantenido un romance o un affaire con el futbolista.

En cambio, mencionó a Victorio D’Alessandro, actor que alcanzó gran popularidad por su participación en Casi Ángeles, cuando habló sobre las figuras conocidas que habían pasado por su vida sentimental.

Tras varios meses dentro de la casa de Gran Hermano y con una exposición mucho mayor, Luana volvió a sorprender al contar una historia que hasta ahora había permanecido fuera de los medios: el intercambio de mensajes con Colapinto y aquella invitación que decidió rechazar.